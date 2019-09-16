أفضل أنواع الرجيم الكميائي لنسف الكرش والأرداف للأبد

أفضل أنواع الرجيم الكميائى لنسف الكرش والأرداف للأبد هل تبحثين عنها قبل دخول الشتاء خاصة وأن وزنك قد زاد كثيرا خلال الصيف يمكنك الاعتماد على مجموعة من افضل انواع الرجيم الكميائى لحرق الدهون ونسف الكرش والأرداف للأبد فى أسرع وقت وبأقل مجهود إليك رجيمات عديدة اختارى منها ما يناسبك وتخلصى من الدهون العنيدة التى يصعب التخلص منها ع الرجيمات العادية
افضل انواع الرجيم الكميائى .. رجيم الـ7 أيام
الأفطار..
الغداء:
العشاء:
كوب من الزبادي.
اليوم الثاني
الغداء:
ربع فرخة + طبق من سلطة البنجر
العشاء:
ثمرة فاكهة
اليوم الثالث
الغداء:
جبن قريش
+ 1 توست سن
العشاء:
شريحة لحم مشوى
اليوم الرابع
الغداء:
علبة تونة محفوظة بالماء ويضاف إليها عصير الليمون
العشاء:
ثمرتان من الفاكهة
اليوم الخامس
الغداء:
طبق من السوتيه بالاعشاب الحارقة للدهون جنزبيل وقرفة
العشاء:
سمك مشوي وسلطة
اليوم السادس
الغداء:
طبق من سلاطة التونة
العشاء:
زبادى
اليوم السابع
الغداء:
¼ فرخة مشوية
+ طبق من السلطة الخضراء
العشاء:
كوب من الزبادي منزوع الدسم.
افضل انواع الرجيم الكيميائى .. رجيم اليوم الواحد
الافطار
كوب ماء دافئ مضاف ملعقة صغيرة عسل أبيض وملعقة صغيرة خل تفاح
-بعد ساعة
بيضة مسلوقة أو فول مع سلطة
الغداء:
-شوربة قليلة الدسم
+سلطة
+ مشويات منزوعة الجلد
-بعد الغداء بـ3 ساعات ..
ثمرة فاكهة
العشاء:
-علبة زبادي قليل الدسم
افضل انواع الرجيم الكميائى .. رجيم الماء
الإفطار:
كوب ماء دافئ على الريق.
بعد ساعة: 1بيض مسلوق – قطعة توست دايت.
الغداء:
2 كوب ماء دافئ قبل الأكل.
طبق شوربة خضار
+ شريحتان من اللحم منزوع الدسم + طبق من السلاطة الخضراء
اليوم الثاني:
الإفطار:
كوب ماء دافئ.
بعد ساعة:
كوب شاي بالحليب + 2 شريحة بسكوت
الغداء:
كوب ماء دافئ.
طاجن من التورلى باللحمة المفروم + 3 ملاعق أرز
. وجبة خفيفة
ثمرة فاكهة
العشاء:
1بيضة مسلوقة
اليوم الرابع
الإفطار:
3 أكواب ماء دافئ+ ثلاث ملاعق فول بالليمون والبهارات
. الغداء:
2 كوب ماء دافئ.
+سمكة مشوية
مشوية صغيرة.
+ ثلاث ملاعق أرز
العشاء:
كوب ماء دافئ. –
+2 ثمرة فاكهة
اليوم الخامس
الإفطار:
3 أكواب ماء دافئ
+ قطعة جبن خالي الدسم
+ قطعة توست دايت.
العشاء ..
1بيضة مسلوقة.
+ قطعة توست دايت
افضل انواع الرجيم الكميائى ..رجيم الأناناس
الإفطار:
كوب من عصير الاناناس بالزنجبيل
الغداء:
شرائح فيليه مشوى
+ سلطة خضراء بمكعبات الاناناس والجنزبيل
أو 2 شريحة لحم مشوى
العشاء :
3 شرائح من الاناناس + كوب شاى بدون لبن اولبن خالى الدسم كوب عصير أناناس أو ثمرة أناناس.
افضل انواع الرجيم الكيميائي ورجيم السلاطة
*اليوم الثانى :
*اليوم الثالث :
*اليوم الرابع :
طبق سلاطة بروكلى بشرائح اللحم البتلو
*اليوم الخامس :
*اليوم السادس:
طبق كوسة سوتيه
+طبق سلطة خضراء
*اليوم السابع
افضل انواع الرجيم الكميائى .. رجيم الـ7 أيام
الأفطار..
قطعة من الجبن القريش
+ طبق سلاطة خضراء
الغداء:
طبق سلاطة كبير
+ طبق شوربة كرنب بالجنزبيل
العشاء:
كوب من الزبادي.
اليوم الثاني
الغداء:
ربع فرخة + طبق من سلطة البنجر
العشاء:
ثمرة فاكهة
اليوم الثالث
الغداء:
جبن قريش
+ 1 توست سن
العشاء:
شريحة لحم مشوى
اليوم الرابع
الغداء:
علبة تونة محفوظة بالماء ويضاف إليها عصير الليمون
العشاء:
ثمرتان من الفاكهة
اليوم الخامس
الغداء:
طبق من السوتيه بالاعشاب الحارقة للدهون جنزبيل وقرفة
العشاء:
سمك مشوي وسلطة
اليوم السادس
الغداء:
طبق من سلاطة التونة
العشاء:
زبادى
اليوم السابع
الغداء:
¼ فرخة مشوية
+ طبق من السلطة الخضراء
العشاء:
كوب من الزبادي منزوع الدسم.
افضل انواع الرجيم الكيميائى .. رجيم اليوم الواحد
الافطار
كوب ماء دافئ مضاف ملعقة صغيرة عسل أبيض وملعقة صغيرة خل تفاح
-بعد ساعة
بيضة مسلوقة أو فول مع سلطة
الغداء:
-شوربة قليلة الدسم
+سلطة
+ مشويات منزوعة الجلد
-بعد الغداء بـ3 ساعات ..
ثمرة فاكهة
العشاء:
-علبة زبادي قليل الدسم
افضل انواع الرجيم الكميائى .. رجيم الماء
الإفطار:
كوب ماء دافئ على الريق.
بعد ساعة: 1بيض مسلوق – قطعة توست دايت.
الغداء:
2 كوب ماء دافئ قبل الأكل.
طبق شوربة خضار
+ شريحتان من اللحم منزوع الدسم + طبق من السلاطة الخضراء
العشاء:
كوب عصير برتقال.
اليوم الثاني:
الإفطار:
كوب ماء دافئ.
بعد ساعة:
كوب شاي بالحليب + 2 شريحة بسكوت
الغداء:
كوب ماء دافئ.
طاجن من التورلى باللحمة المفروم + 3 ملاعق أرز
. وجبة خفيفة
ثمرة فاكهة
العشاء:
1بيضة مسلوقة
اليوم الرابع
الإفطار:
3 أكواب ماء دافئ+ ثلاث ملاعق فول بالليمون والبهارات
. الغداء:
2 كوب ماء دافئ.
+سمكة مشوية
مشوية صغيرة.
+ ثلاث ملاعق أرز
العشاء:
كوب ماء دافئ. –
+2 ثمرة فاكهة
اليوم الخامس
الإفطار:
3 أكواب ماء دافئ
+ قطعة جبن خالي الدسم
+ قطعة توست دايت.
العشاء ..
1بيضة مسلوقة.
+ قطعة توست دايت
افضل انواع الرجيم الكميائى ..رجيم الأناناس
الإفطار:
كوب من عصير الاناناس بالزنجبيل
الغداء:
شرائح فيليه مشوى
+ سلطة خضراء بمكعبات الاناناس والجنزبيل
أو 2 شريحة لحم مشوى
العشاء :
3 شرائح من الاناناس + كوب شاى بدون لبن اولبن خالى الدسم كوب عصير أناناس أو ثمرة أناناس.
افضل انواع الرجيم الكيميائي ورجيم السلاطة
الافطار اليومى
كوب عصير برتقال
اليوم الاول
طبق سلطة خضراء
+ علبة تونة
*اليوم الثانى :
صدور دجاج مشوية
+ طبق سلطة خضراء .
*اليوم الثالث :
سوتيه
+ طبق سلاطة
*اليوم الرابع :
طبق سلاطة بروكلى بشرائح اللحم البتلو
*اليوم الخامس :
سمك مشوى
+ سلاطة
*اليوم السادس:
طبق كوسة سوتيه
+طبق سلطة خضراء
*اليوم السابع
طبق سلاطة بطاطس
+ شوربة كرنب خارقة للدهون
وللحصول على نتيجة سريعة مع اتباع افضل انواع الرجيم الكيميائى
يجب الاكثار من تناول المشروبات الحارقة للدهون فهى الاسرع لحرق السعرات ونسف الدهون بسرعة لن تتوقعيها
:
يمكنك الاعتماد على مزيج الجنزبيل والقرفة وبذر الكتان لأنهم من أكثر الاعشاب الحارقة للدهون بجانب الرجيم لنسف الدهون للأبد وكسر ثبات الوزن بعد فترة من الرجيم وذلك بجانب ممارسة الرياضة على الاقل ساعة يوميا.