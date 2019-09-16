أفضل أنواع الرجيم الكميائي لنسف الكرش والأرداف للأبد

أفضل أنواع الرجيم الكميائى

افضل انواع الرجيم

الكميائى

افضل انواع الرجيم الكميائى .. رجيم الـ7 أيام

قطعة من الجبن القريش







+ طبق سلاطة خضراء

طبق سلاطة كبير







+ طبق شوربة كرنب بالجنزبيل

افضل انواع الرجيم الكيميائى .. رجيم اليوم الواحد

افضل انواع الرجيم الكميائى .. رجيم الماء

العشاء:







كوب عصير برتقال.





الافطار اليومى







كوب عصير برتقال







طبق سلطة خضراء



+ علبة تونة

صدور دجاج مشوية



+ طبق سلطة خضراء .

سوتيه



+ طبق سلاطة

سمك مشوى



+ سلاطة

طبق سلاطة بطاطس







+ شوربة كرنب خارقة للدهون

وللحصول على نتيجة سريعة مع اتباع افضل انواع الرجيم الكيميائى







يجب الاكثار من تناول المشروبات الحارقة للدهون فهى الاسرع لحرق السعرات ونسف الدهون بسرعة لن تتوقعيها

:

يمكنك الاعتماد على مزيج الجنزبيل والقرفة وبذر الكتان لأنهم من أكثر الاعشاب الحارقة للدهون بجانب الرجيم لنسف الدهون للأبد وكسر ثبات الوزن بعد فترة من الرجيم وذلك بجانب ممارسة الرياضة على الاقل ساعة يوميا.



لنسف الكرش والأرداف للأبد هل تبحثين عنها قبل دخول الشتاء خاصة وأن وزنك قد زاد كثيرا خلال الصيف يمكنك الاعتماد على مجموعة منلحرق الدهون ونسف الكرش والأرداف للأبد فى أسرع وقت وبأقل مجهود إليك رجيمات عديدة اختارى منها ما يناسبك وتخلصى من الدهون العنيدة التى يصعب التخلص منها ع الرجيمات العاديةالأفطار..الغداء:العشاء:كوب من الزبادي.اليوم الثانيالغداء:ربع فرخة + طبق من سلطة البنجرالعشاء:ثمرة فاكهةاليوم الثالثالغداء:جبن قريش+ 1 توست سنالعشاء:شريحة لحم مشوىاليوم الرابعالغداء:علبة تونة محفوظة بالماء ويضاف إليها عصير الليمونالعشاء:ثمرتان من الفاكهةاليوم الخامسالغداء:طبق من السوتيه بالاعشاب الحارقة للدهون جنزبيل وقرفةالعشاء:سمك مشوي وسلطةاليوم السادسالغداء:طبق من سلاطة التونةالعشاء:زبادىاليوم السابعالغداء:¼ فرخة مشوية+ طبق من السلطة الخضراءالعشاء:كوب من الزبادي منزوع الدسم.الافطاركوب ماء دافئ مضاف ملعقة صغيرة عسل أبيض وملعقة صغيرة خل تفاح-بعد ساعةبيضة مسلوقة أو فول مع سلطةالغداء:-شوربة قليلة الدسم+سلطة+ مشويات منزوعة الجلد-بعد الغداء بـ3 ساعات ..ثمرة فاكهةالعشاء:-علبة زبادي قليل الدسمالإفطار:كوب ماء دافئ على الريق.بعد ساعة: 1بيض مسلوق – قطعة توست دايت.الغداء:2 كوب ماء دافئ قبل الأكل.طبق شوربة خضار+ شريحتان من اللحم منزوع الدسم + طبق من السلاطة الخضراءاليوم الثاني:الإفطار:كوب ماء دافئ.بعد ساعة:كوب شاي بالحليب + 2 شريحة بسكوتالغداء:كوب ماء دافئ.طاجن من التورلى باللحمة المفروم + 3 ملاعق أرز. وجبة خفيفةثمرة فاكهةالعشاء:1بيضة مسلوقةاليوم الرابعالإفطار:3 أكواب ماء دافئ+ ثلاث ملاعق فول بالليمون والبهارات. الغداء:2 كوب ماء دافئ.+سمكة مشويةمشوية صغيرة.+ ثلاث ملاعق أرزالعشاء:كوب ماء دافئ. –+2 ثمرة فاكهةاليوم الخامسالإفطار:3 أكواب ماء دافئ+ قطعة جبن خالي الدسم+ قطعة توست دايت.العشاء ..1بيضة مسلوقة.+ قطعة توست دايتافضل انواع الرجيم الكميائى ..رجيم الأناناسالإفطار:كوب من عصير الاناناس بالزنجبيلالغداء:شرائح فيليه مشوى+ سلطة خضراء بمكعبات الاناناس والجنزبيلأو 2 شريحة لحم مشوىالعشاء :3 شرائح من الاناناس + كوب شاى بدون لبن اولبن خالى الدسم كوب عصير أناناس أو ثمرة أناناس.افضل انواع الرجيم الكيميائي ورجيم السلاطةاليوم الاول*اليوم الثانى :*اليوم الثالث :*اليوم الرابع :طبق سلاطة بروكلى بشرائح اللحم البتلو*اليوم الخامس :*اليوم السادس:طبق كوسة سوتيه+طبق سلطة خضراء*اليوم السابع