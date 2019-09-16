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أخبار العالم

الصحة السودانية تكشف حصيلة ضحايا السيول التي ضربت البلاد

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 05:37 ص
سيول السودان
سيول السودان
قسم الخارجي
كشفت وزارة الصحة السودانية، عن ارتفاع أعداد ضحايا السيول والأمطار التي اجتاحت البلاد إلى 85 شخصًا، و133 مصابا.

وقالت وزارة الصحة إن تلك الأرقام حسب تقرير إحصائي خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 سبتمبر، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السودانية.

ونقلت الوكالة عن وكيل وزارة الصحة سليمان عبدالجبار قوله إن عدد المنازل المتضررة بلغ 69 ألفًا، 50 في المائة منها، انهيار كلي.

وأشار كذلك إلى تضرر 117 ألفًا من المرافق العامة ونفوق 4 آلاف و424 من الحيوانات.

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