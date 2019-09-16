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نيكول سابا و زوجة تامر حسنى تتألقان بإطلالة متشابهة.. من الأجمل؟

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 10:21 ص
نيكول سابا و زوجة
نيكول سابا و زوجة تامر حسنى
هاجر هانئ
نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، وظهرت بإطلالة عصرية.

تألقت الفنانة اللبنانية بجاكيت جينز طويل يتسم مطبوع بإحدى الرسومات الملونة من الخلف، و نسقت معه شورت لاميه باللون البيج، فيما أعتمدت على تسريحة شعر بسيطة ووضعت مكياجا هادئا.

ولم تكن نيكول سابا الأولى التي تظهر بصيحة الشورت اللاميه، أنما قد سبقتها مصممة الأزياء و زوجة الفنان تامر حسنى بسمة بوسيل عندما خضعت لإحدى جلسات التصوير مرتدية شورت لاميه باللون الأسود و نسقت معه بلوزة سوداء أنيقة.
نيكول سابا و زوجة تامر حسنى تتألقان بإطلالة متشابهة.. من الأجمل؟

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