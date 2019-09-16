القوى العاملة: حل مشكلة 5000 عامل بـ مطاحن مصر العليا وتحقيق كافة مطالبهم

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، وإدارة شركة مطاحن مصر العليا، والنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، واللجنة النقابية بالشركة، في حل مشكلة 5 آلاف عامل بالشركة، وذلك بتقريب وجهات النظر بين طرفي العملية الإنتاجية، وترتيب مطالب العاملين من حيث الأولويات في ضوء المركز المالي للشركة، وبما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.





وأعلنت وزارة القوى العاملة، أنه تم عقد اجتماعين بديوان عام الوزارة، ومديرية القوي العاملة بسوهاج بين ممثلي الشركة، والنقابة العامة واللجان النقابية بالشركة، لتبادل وجهات النظر ومناقشة مطلب العاملين، وبما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف ، حيث تم الاتفاق علي زيادة بدل طبيعة العمل للعاملين بالوحدات الإنتاجية لتصبح 25% ، وللعاملين الإداريين 15%.





وأوضحت أنه تم الاتفاق -أيضا- علي منح مكافأة تعادل خمسة عشر يوما كل ثلاثة أشهر للعاملين بالشركة علي أن يبدأ التنفيذ بعد تصفية المركز المالي للمطاحن في 30 سبتمبر الجاري، وتعديل مصروفات بدل السفر وزيادتها بنسبة 25% لجميع الفئات من أول أكتوبر المقبل.





وتقرر تشكيل لجنة من كافة الأطراف لتعديل بعض بنود اللائحة الداخلية للشركة علي أن يتم الانتهاء من عملها قبل 31 ديسمبر 2019، وتفعيل موالد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 فيما يتعلق بالإجازات والراحات والعطلات الرسمية.





وفي ختام الاجتماع تم تقديم طلب من جانب اللجان النقابية للتنازل عن طلب المفاوضة الجماعية المقدم إلي الإدارة المركزية لرعاية القوي العاملة بالوزارة .



