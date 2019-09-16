تعرف على أحدث منتجات الادخار لعملاء البنك الأهلي الكويتي

أعلن البنك الأهلي الكويتي، أحد أسرع البنوك نموًا في مصر، اليوم عن توسيع نطاق منتجاته بطرح ثلاث من منتجات الأوعية الادخارية الجديدة المصممة خصيصًا لتمكين العملاء من تحقيق أقصى استفادة من مدخراتهم.



وفي هذا السياق، يطرح البنك الأهلي الكويتي – مصر نوعين من الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت والمتغير لمدة ثلاث سنوات مصممة لتتماشي مع متطلبات العملاء الاستثمارية.



وتتيح للعميل الاختيار بين دوريات متنوعة لصرف العائد تتراوح من يومية إلى سنوية وبمعدل عائد يصل إلى 15%.كما تتيح للعميل إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان تلك الأوعية، وسيتأهلون للحصول على بطاقة ائتمان ماستركارد البنك الأهلي الكويتي – مصر.



ومن هذه المنتجات حساب التوفير الجديد والذي يمنح العملاء عائد بنسبة 12% شهريا إلى جانب إمكانية إصدار المحفظة الإلكترونية (mobile wallet) من البنك الأهلي الكويتي – مصر بدون مصاريف تسجيل.

