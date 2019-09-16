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محافظات

أمن دمياط يتكفل بسداد المصروفات الدراسية لعدد من الطلاب غير القادرين

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:58 ص
امن دمياط يتكفل بسداد
امن دمياط يتكفل بسداد المصروفات الدراسية
زينب الزغبي
في مبادرة إنسانية من قبل القيادات الأمنية بدمياط قام ضباط مديرية أمن دمياط بالتكفل بسداد المصروفات المدرسية لعدد من طلبة المدارس الحكومية بمختلف المراحل الدراسية غير القادرين على سدادها.

جاءت تلك المبادرة في إطار مساعدة الأسر المحتاجة والطلاب غير القادرين على سداد المصروفات الدراسية، وذلك بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظة، للوقوف على أعداد الطلبة الأكثر احتياجا، والذين لم يتمكنوا من سداد المصروفات الدراسية.

واستقبل مديرو الإدارات والقائمون على إدارة العملية التعليمية الضباط الذين قاموا بسداد المصروفات وتوجهوا بالشكر والتقدير لرجال الشرطة لحرصهم على القيام بتلك المبادرة التى ساهمت فى رفع أعباء سداد تلك المصروفات عن الأسر غير القادرة.

ومن جانبه أكد اللواء اسماعيل حسين مدير أمن دمياط، أن تلك المبادرة تأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتبنى مبادرة كلنا واحد لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتفعيل المبادرة فى كل أوجه الرعاية التى يمكن تقديمها للمواطن وتأكيدا على الدور المجتمعى والإنسانى لهيئة الشرطة وتوطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع المواطنين والمؤسسات والهيئات المختلفة بالدولة كأحد الثوابت الاستراتيجية للوزارة والداعمة للحفاظ على الترابط والتكافل بين أعضاء هيئة الشرطة والمواطنين.

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