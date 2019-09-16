التعليم العالى: تعيين عمداء جدد بجامعات عين شمس والإسكندرية والمنوفية وقناة السويس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرارات جمهورية بتعيين كل من الدكتور محمد رجاء محمد السطوحى محمد، عميدًا لكلية العلوم جامعة عين شمس، والدكتور سلوى رشاد أمين محمد سليم، عميدًا لكلية الألسن جامعة عين شمس.



والدكتور أمانى عبد الحميد محمود إسماعيل، عميدًا لكلية العلوم جامعة الإسكندرية، والدكتور عادل عبد الهادى عبد الرحمن إبراهيم، عميدًا لكلية العلوم جامعة المنوفية، والدكتور داليا منصور حامد أحمد منصور، عميدًا لكلية الطب البيطرى جامعة قناة السويس.