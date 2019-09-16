مرشح الإخوان ثالثهما..قيس سعيد يتقدم فى رئاسة تونس والقروى ينافس من خلف الأسوار

أظهرت النتائج الرسمية الأولية للانتخابات الرئاسية في تونس تصدر المرشح قيس سعيد بنسبة 19% من الأصوات، يليه نبيل القروي بواقع 15% من الأصوات، فيما حل مرشح الإخوان عبد الفتاح مورو بنسبة 13.1%.



وبحسب "سبوتنيك"، جاءت تلك النتائج بعد فرز 27% من محاضر الفرز في لجان الاقتراع داخل وخارج البلاد.



وحصل المرشح المستقل، أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد على نسبة تصل إلى 19%، بأكثر من 176 ألف صوت في الدوائر الـ33 داخل وخارج البلاد.



فيما حصل رجل الأعمال المسجون وزعيم حزب قلب تونس، نبيل القروي على 14.9% من الأصوات بواقع أكثر من 138 ألف صوت.



وحل مورو نائب رئيس حزب النهضة الإخواني على 13.1% بنحو 122 ألأف صوت.



فيما حصل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي على 9.6% من الأصوات، ورئيس الحكومة، يوسف الشاهد على 7.4% من الأصوات.



