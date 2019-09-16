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أخبار العالم

مرشح الإخوان ثالثهما..قيس سعيد يتقدم فى رئاسة تونس والقروى ينافس من خلف الأسوار

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:13 م
صدى البلد
حسام رضوان
أظهرت النتائج الرسمية الأولية للانتخابات الرئاسية في تونس تصدر المرشح قيس سعيد بنسبة 19% من الأصوات، يليه نبيل القروي بواقع 15% من الأصوات، فيما حل مرشح الإخوان عبد الفتاح مورو بنسبة 13.1%.

وبحسب "سبوتنيك"، جاءت تلك النتائج بعد فرز 27% من محاضر الفرز في لجان الاقتراع داخل وخارج البلاد.

وحصل المرشح المستقل، أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد على نسبة تصل إلى 19%، بأكثر من 176 ألف صوت في الدوائر الـ33 داخل وخارج البلاد.

فيما حصل رجل الأعمال المسجون وزعيم حزب قلب تونس، نبيل القروي على 14.9% من الأصوات بواقع أكثر من 138 ألف صوت.

وحل مورو نائب رئيس حزب النهضة الإخواني على 13.1% بنحو 122 ألأف صوت.

فيما حصل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي على 9.6% من الأصوات، ورئيس الحكومة، يوسف الشاهد على 7.4% من الأصوات.

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