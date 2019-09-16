لو الباسبور ضاع .. خطوات استخراج جواز سفر بدل فاقد

يقدم "صدى البلد" خدمة للقراء لاستخراج جواز السفر المصرى بدل فاقد ، وأهم شرط لاستخراج الباسبور المصرى ان تكون بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.
الاوراق والخطوات المطلوبة لاستخراج جواز سفر مصرى بدل فاقد :
- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول
- 3 صور حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6
- مستند التجنيد بالنسبة للذكور
- صورة من جواز السفر المفقود "إن وجدت"
- صورة من المحضر الخاص بفقدان جواز السفر
ويستغرق استخراج جواز السفر المصرى بدل فاقد 3 ايام ، وتبلغ تكلفته حوالي 485 جنيها.
الاوراق والخطوات المطلوبة لاستخراج جواز سفر مصرى بدل فاقد :
- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول
- 3 صور حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6
- مستند التجنيد بالنسبة للذكور
- صورة من جواز السفر المفقود "إن وجدت"
- صورة من المحضر الخاص بفقدان جواز السفر
ويستغرق استخراج جواز السفر المصرى بدل فاقد 3 ايام ، وتبلغ تكلفته حوالي 485 جنيها.