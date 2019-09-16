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حوادث

لو الباسبور ضاع .. خطوات استخراج جواز سفر بدل فاقد

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 12:21 م
جواز سفر مصرى
جواز سفر مصرى
مصطفى الرماح
يقدم "صدى البلد" خدمة للقراء لاستخراج جواز السفر المصرى بدل فاقد ، وأهم شرط لاستخراج الباسبور المصرى ان تكون بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

الاوراق والخطوات المطلوبة لاستخراج جواز سفر مصرى بدل فاقد :

- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول
- 3 صور حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6
- مستند التجنيد بالنسبة للذكور
- صورة من جواز السفر المفقود "إن وجدت"
- صورة من المحضر الخاص بفقدان جواز السفر

ويستغرق استخراج جواز السفر المصرى بدل فاقد 3 ايام ، وتبلغ تكلفته حوالي 485 جنيها.

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