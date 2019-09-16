لو الباسبور ضاع .. خطوات استخراج جواز سفر بدل فاقد

يقدم "صدى البلد" خدمة للقراء لاستخراج جواز السفر المصرى بدل فاقد ، وأهم شرط لاستخراج الباسبور المصرى ان تكون بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.



الاوراق والخطوات المطلوبة لاستخراج جواز سفر مصرى بدل فاقد :



- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول

- 3 صور حديثة ذات خلفية بيضاء مقاس 4×6

- مستند التجنيد بالنسبة للذكور

- صورة من جواز السفر المفقود "إن وجدت"

- صورة من المحضر الخاص بفقدان جواز السفر



ويستغرق استخراج جواز السفر المصرى بدل فاقد 3 ايام ، وتبلغ تكلفته حوالي 485 جنيها.