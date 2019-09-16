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رياضة

مدرب الاهلي: مواجهة السوبر صعبة.. والقمة لها حسابات خاصة

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 01:48 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
اكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صعوبة المواجهة المقبلة امام الزمالك في بطولة السوبر المحلي.

مشيرا إلى أن المباراة تحظى بأهمية كبيرة للفريقين وكل يسعى لتحقيق نتيجة الفوز وتحقيق لقب جديد في بداية الموسم.

وأشار قمصان إلى أن الفوز الذي حققه فريق الأهلي أمام كانو سبورت مساء السبت الماضي ضمن ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا يمثل دفعه معنوية للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام الزمالك في لقاء السوبر، ولكن تبقى مباريات القمة لها حسابات خاصة بصرف النظر عن كل شيء والتاريخ مباريات الفريقين يشهد بذلك.

وأضاف أن الأهلي سيواصل تدريباته اليوم بدون راحة رغم رحلة الطيران الشاقة من غينيا الاستوائية للقاهرة, بعد قرار رينيه فايلر المدير الفني للفريق بمواصلة التدريبات على الفور نظرا لضيق الوقت وأهمية المباراة المقبلة.

وقال قمصان إن هناك حالة من التركيز الشديد في الجهاز الفني واللاعبين والجميع يعلم مدى اهمية المباراة المقبلة خاصة أنها مباراة بطولة والفوز بها يمثل الكثير للفريق في بداية الموسم الجديد.

ولفت إلى أن الجهاز الفني عقد اجتماعا مع اللاعبين فور انتهاء مباراة كانو سبورت طالبهم فيه بضرورة غلق الملف الافريقي , والتركيز في المواجهة المقبلة أمام الزمالك على كأس السوبر المحلي.

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