السيطرة على حريق محدود بمركز الكبد بكفر الشيخ.. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بكفر الشيخ، منذ قليل، من السيطرة على حريق محدود شب بإحدي غرف الأشعة بالطابق الأرضي، وجرى إخماد الحريق تمامًا، ومنع امتداده إلى الغرف المجاورة.



وانتقلت سيارات الحماية المدنية والإطفاء والنجدة والإسعاف، إلى موقع الحادث، للسيطرة على الحريق، وإنقاذ المرضى من الدخان، وجرى نقل عدد من الحالات المرضية المتواجدة بقسم الاستقبال إلى مستشفى كفرالشيخ العام.



وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مركز الكبد للوقوف على تداعيات الحريق، وتواجد على الفور الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، وياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد كمال رزق، مساعد وكيل وزارة الصحة، وجرى السيطرة على الموقف.



ومن جانبه، وجه اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، رجال البحث الجنائي بإجراء المعاينة اللازمة وانتداب الأدلة الجنائية لتحديد أسباب حدوث الحريق.