تمتلك ماكينة صرف آلى.. وثائقى يكشف سرًا عن ملكة بريطانيا

كشف فيلم وثائقي يتناول أسرار القصور الملكية أن ملكة بريطانيا "إليزابيث الثانية" لديها "ماكينة صراف آلي" أو "ATM" خاصة بها بالإضافة إلى مكتب بريد في قصر باكنجهام.



وبالرغم من أنه سبق وأن ذكرت تقارير إخبارية أن الملكة لا تحمل معها نقودًا إطلاقًا، إلا أن بنك "Coutts"، وهو البنك الذي يفضله أفراد العائلة المالكة والمليونيرات، قام بتركيب ماكينة صراف آلي في القصر.



إلا أن الفيلم الوثائقي، والذي يحمل عنوان "Secrets Of The Royal Palaces" أو "أسرار القصور الملكية"، لم يكشف عما إذا كانت الملكة، التي تبلغ من العمر 93 عامًا، سبق وأن قامت بسحب الأموال من الماكينة أم لا، بحسب ما ورد في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



الجدير بالذكر أن قصر باكنجهام يضم 775 غرفة، وأكثر من 50 غرفة نوم، بالإضافة إلى قرابة 80 حمامًا، وتم بناؤه في عام 1703.



ويسلط الفيلم الوثائقي الضوء على القصور الملكية مثل قصر باكنجهام وقلعة "وندسور"، وغيرهما من أماكن الإقامة الملكية.



ومن المقرر أن يتم بث الفيلم الوثائقي على القناة الخامسة البريطانية يوم الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري، وفقًا لصحيفة "The Sun" البريطانية.