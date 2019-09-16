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محافظات

كسر مفاجئ في خط مياه الشرب بالفيوم .. والمحافظ يوجه بسرعة الإصلاح

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:16 م
كسر مفاجئ بخط مياه
كسر مفاجئ بخط مياه الشرب بالفيوم
الفيوم - نبيل أبو السعود
أصدر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، توجيهاته لرئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصلاح الكسر المفاجئ في خط مياه الشرب بشارع النبوى المهندس، وسحب المياه المتجمعة بالشارع، وعودة مياه الشرب مرة أخرى للمناطق المتأثرة.

كان الكسر المفاجئ بخط مياه 6 بوصة بشارع النبوى المهندس أدى إلى تسرب المياه إلى الشارع، وانقطاع مياه الشرب عن منطقة عزبة جبيلى وتقسيم غانم الشرقاوى والإصلاح الزراعى.

ودفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيارات لكسح المياه المتجمعة بالشارع، وحفار للكشف عن الخط المكسور.

وأكد اللواء هشام درة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم أن سيارات الكسح تواصل عملها فى شفط المياه، وبدأت فرق الإصلاح فى صيانة وإصلاح الخط المكسور، مشيرًا إلى أنه سيتم بعد انتهاء أعمال الإصلاح مباشرة إعادة توصيل مياه الشرب للمناطق المتأثرة.
كسر مفاجئ في خط مياه الشرب بالفيوم .. والمحافظ يوجه بسرعة الإصلاح
كسر مفاجئ في خط مياه الشرب بالفيوم .. والمحافظ يوجه بسرعة الإصلاح
كسر مفاجئ في خط مياه الشرب بالفيوم .. والمحافظ يوجه بسرعة الإصلاح
كسر مفاجئ في خط مياه الشرب بالفيوم .. والمحافظ يوجه بسرعة الإصلاح

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