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مفاجأة.. ياسر رزق: الإخوان حاولوا اغتيال قيادات الجيش أثناء خطاب مرسي الشهير

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:05 م
قيادات الجماعة الإرهابية
قيادات الجماعة الإرهابية
هاني حسين
قال ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع حياته وحياة أسرته وأحفاده على المحك؛ من أجل مصر في ثورة 30 يونيو.

وأضاف ياسر رزق في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "كانت هناك محاولة لاستهداف قيادات القوات المسلحة المستمعين إلى خطاب المعزول مرسي الشهير في قاعة المؤتمرات في فترة حكم الإخوان، ولكن أحد كبار معاوني الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل لواء من القوات الخاصة لحماية قيادات القوات المسلحة".

وتابع ياسر رزق "الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصية وطنية وهو على علم بما تحاول جماعة الإخوان الإرهابية القيام به من نشر الشائعات والأكاذيب".

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