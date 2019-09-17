ملعب مباراة الإسماعيلي وأهلي بنغازي في البطولة العربية

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن ملعب مباراة الاسماعيلي ومنافسه أهلي بنغازي الليبي في اياب دور الـ32 من عمر البطولة العربية.



واستقر الاتحاد العربي لكرة القدم على ان تقام المباراة على ملعب المنستير في تونس بسبب الاوضاع السياسية التي تمر بها ليبيا بالوقت الحالي.



ومن المقرر ان يواجه فريق الاسماعيلي منافسه اهلي بنغازي الليبي يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري.



وكان الاسماعيلي نجح في تحقيق الفوز على اهلي بنغازي بأربعة اهداف مقابل هدفين بالمباراة التي أقيمت الجمعة الماضية باستاد الاسماعيلي.



ويستعد الاسماعيلي لمواجهة منافسه فريق الجونة في افتتاحية الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 يوم السبت المقبل.