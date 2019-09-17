موجز السوشيال ميديا...أحمد فهمي يحرج أحد متابعيه.. رد صادم من رضوى الشربينى..محمد رمضان ينشر صورته عاريا

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.





محمد رمضان ينشر صورته عاريا.. والجمهور ينهال بتعليقات غير متوقعة.. شاهد





ابعدى عنهم أحسن ما يطلقوا.. رد صادم من رضوى الشربينى على إحدى متابعاتها..شاهد





تركى آل الشيخ يعرف الجماهير بمواهب المشتركين فى موسم الرياض.. فديو





وصلة غزل من الجماهير لـ ياسمين صبرى بعد نشرها صورة جديدة .. شاهد





بفستان تحت الركبة .. ياسمين الخطيب تشعل السوشيال ميديا ... شاهد







شاهد.. أول تعليق من أنغام بعد فوزها بلقب أفضل مطربة عربية





تعليقات ساخرة على صورة أحمد فهمي وهنا الزاهد.. وفهمي يرد





ريهام سعيد تهاجم أحد متابعيها... أنشر اللي على مزاجي





أحمد فهمي يحرج أحد متابعيه بهذه الطريقة