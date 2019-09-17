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رياضة

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن تولي حسام حسن قيادة المنتخب الأول

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:03 ص
فرج عامر
فرج عامر
ياسمين تيسير
كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة حقيقة مفاوضات اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني مع حسام حسن المدير الفني للفريق بشأن قيادة المنتخب.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر " :" حسام حسن في الاسكندرية في محيط نادي سموحة ولم يجتمع مع اتحاد كرة القدم ولم يحدث اي اتصال بينه وبين اي مسئول في اتحاد كرة القدم" .

وترددت انباء صباح اليوم حول وجود مفاوضات مع حسام حسن من اجل قيادة المنتخب خاصة في ظل وجود عدة أزمات تحول دون اتمام التعاقد مع ايهاب جلال المدير الفني للمصري.

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