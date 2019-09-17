افتح الباب احنا بوليس الآداب.. سهرة حمراء قلبت بغم على يد عصابة كباكا فى الحى الراقى

اتفقت ساقطتان و3 عاطلين على ابتكار حيلة جديدة لسرقة المواطنين بعد إيهامهم بقضاء سهرة حمراء، حيث انتحلوا صفة ضباط مباحث الآداب، حيث تقوم الفتيات بالصعود مع راغبى المتعة الحرام إلى شقتهم وسرعان ما يقوم باقى أفراد العصابة بطرق باب الشقة وإيهام الضحايا أنهم ضباط شرطة بمباحث الآداب والاستيلاء على أموالهم ومتعلقاتهم الشخصية.



تفاصيل الجريمة التى وقعت فى الحى الهادئ بمدينة الشيخ زايد، كشفت العصابة المزيفة بعد تلقى الأجهزة الأمنية بلاغا من شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية، بقيام 3 أشخاص بانتحال صفة ضباط مباحث بشرطة الآداب ومداهمة شقتهما حال تواجدهما برفقة فتاتين، قرر أحد المبلغين أنه قام بإغلاق الشقة من الخارج على المتهمين.



وبالانتقال والفحص، تم العثور على "شروق. م"، مصابة بكسور وكدمات بعدما قفزت رفقة شركائها من الطابق الثاني، مما تسبب في إصابتها وقام باقي المتهمين بالهروب، وباستجوابها أقرت أنها قامت رفقة صديقتها "دينا. ي" بالاتفاق مع المجني عليهما على قضاء سهرة حمراء داخل شقتهما، واتفقت مع كل من "محمد. ع" الشهير بـ" كباكا" و"إسلام. م" و"حسين. س" على مداهمة الشقة وانتحال صفة ضباط مباحث الآداب لسرقة الخليجيين.



وأقرت بأنهم قاموا بسرقة ٤٠ ألف ريال سعودي، و10 آلاف جنيه، وثلاث ساعات، ومجموعة من المصوغات الذهبية، والتليفونات المحمولة، وأن المسروقات رفقة المتهمين الهاربين، وبعمل التحريات والأكمنة تم ضبط المتهمين وبحوزتهم المسروقات.

