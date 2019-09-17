هيثم شاكر: حضرت ورش تمثيل.. وتجربة مسلسل أرض جو لطيفة.. فيديو

قال الفنان هيثم شاكر، إن تجربة التمثيل في مسلسل «أرض جو» للفنانة غادة عبد الرازق تجربة لطيفة بالنسبة له.
وأضاف هيثم شاكر في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" فكرة التمثيل متواجدة في بالي منذ سنوات وعرض عليا أدوار كثيرة غير مناسبة، والتمثيل سلاح ذو حدين بالنسبة لأي مطرب".
وتابع هيثم شاكر:" أخذت ورش تمثيل وكانت تجربة لطيفة بالنسبة لي ودوري في المسلسل كان مطرب ويظهر الجانب الإنساني للمطرب وتفاصيل حياته الشخصية".
وأضاف هيثم شاكر في حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة" المذاع على قناة " دي إم سي"، قائلا:" فكرة التمثيل متواجدة في بالي منذ سنوات وعرض عليا أدوار كثيرة غير مناسبة، والتمثيل سلاح ذو حدين بالنسبة لأي مطرب".
وتابع هيثم شاكر:" أخذت ورش تمثيل وكانت تجربة لطيفة بالنسبة لي ودوري في المسلسل كان مطرب ويظهر الجانب الإنساني للمطرب وتفاصيل حياته الشخصية".