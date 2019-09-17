شاهد.. عمرو وردة يحتفل بعيد ميلاده الـ 26 بهذه الطريقة

احتفل عمرو وردة لاعب لاريسا اليوناني، ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الـ 26، اليوم الثلاثاء، وذلك من خلال حسابه على إنستجرام.



ونشر عمرو وردة، صورة له، على إنستجرام، وهو يطفئ شموع عامه الجديدة .



وخسر فريق لاريسا، الذي يضم بين صفوفه اللاعب المصرى عمرو وردة، بنتيجة 0 - 1، أمام مضيفه فريق بانيونيوس، فى المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري اليوناني.

