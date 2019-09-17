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كيف يمكن التخلص من بقع الصدأ في الملابس بحيلة سحرية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:05 ص
بعد اليوم يمكنك التخلص
بعد اليوم يمكنك التخلص من بقع الصدا فى الملابس بحيلة سحري
أسماء عبد الحفيظ
كشفت خبيرة الأقتصاد المنزلى "هبة عصام " عن أفضل الحيل المجربة التي تساعد على أزالة الصدا من الملابس البيضاء .

التخلص من بقع الصدأ فى دقائق بحيلة مجربة

إذا كنت ترتدي قميصك الأبيض المفضل وتقف بجوار مكان يعاني من الصدأ، ستلاحظ وجود بقع الصدأ التي تدفعك إلي عدم إرتدائه مرة أخري، ويعتبر الليمون مبيض طبيعي للتخلص من بقع "الصدأ، الشيكولاتة، البن".

طريقة إزالة بقع الصدأ من الملابس البيضاء

اغلي الماءفي غلاية الشاي، وترطيب بقع الصدأ بعصير الليمون، ووضع المنطقة الملطخة بالصدأ فوق البخار مباشرة لبضع دقائق، مع الحرص علي عدم حرق البخار للقميص، وبعد الأنتهاء يمكنك غسل الملابس بالطريقة المعتادة، وستدهشك طريقة ازالة بقعة الصدأ .

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