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الأرصاد تحذر من تلك الظواهر الجوية.. تعرف على التفاصيل.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:12 ص
ظواهر جوية
ظواهر جوية
ندى فتح الله
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة استقرار ملحوظة في الأحوال الجوية خلال تلك الأيام.

وتابع أحمد عبد العال خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، أن هناك زيادة في نسب الرطوبة والشبورة المائية، خاصة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشار أحمد عبد العال إلى أن درجات الحرارة تدور حول المعدل الطبيعي لها في هذا الوقت من العام.

وحذر أحمد عبد العال من نشاط الرياح على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر مما يعيق حركة الملاحة البحرية هناك.

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