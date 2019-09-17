البترول: وضع البئر الأولى من حقل غاز بلطيم على الإنتاج

أعلنت وزارة البترول أنه تم وضع البئر الأولى من حقل غاز بلطيم جنوب غرب على الإنتاج والذي يقع في منطقة نورس في المياه الضحلة بدلتا النيل على مسافة 12 كيلومترا من الساحل وعلى بعد 10 كيلومترات من حقل نورس.



وأوضح التقرير الذى تلقته وزارة البترول والثروة المعدنية عن الموقف التنفيذى لمشروع حقل غازات بلطيم ووضع البئر الأولى على الإنتاج والبرنامج الزمنى للتنمية، أن حقل غاز بلطيم جنوب غرب يقع فى منطقة نورس فى المياه الضحلة بدلتا النيل على مسافة 12 كيلومترا من الساحل وعلى بعد 10 كيلومترات من حقل نورس بمعدل إنتاج أولى حوالى 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من خلال منصة إنتاج بحرية جديدة متصلة بمحطة غازات أبو ماضى البرية من خلال خط أنابيب بطول 44 كيلومترا، ويرتفع إنتاج الحقل إلى 500 مليون قدم مكعب غاز يوميًا بعد الانتهاء من برنامج تنمية الحقل الذى يشمل حفر 5 آبار مع حلول الربع الثانى من العام القادم.





وسوف يتم تقسيم الإنتاج بين هيئة البترول والمقاول (إينى الايطالية وبى بى البريطانية) وفقًا لنسب اقتسام الإنتاج المحددة بالاتفاقيات البترولية.



ونوه التقرير إلى أن الشركة القائمة بالعمليات هى شركة بترول بلاعيم (بتروبل) نيابة عن هيئة البترول وشركتى إينى وبى بى.

