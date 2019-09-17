ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البترول: وضع البئر الأولى من حقل غاز بلطيم على الإنتاج

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:59 ص
حقل غاز بلطيم
حقل غاز بلطيم
مايكل عياد
أعلنت وزارة البترول أنه تم وضع البئر الأولى من حقل غاز بلطيم جنوب غرب على الإنتاج والذي يقع في منطقة نورس في المياه الضحلة بدلتا النيل على مسافة 12 كيلومترا من الساحل وعلى بعد 10 كيلومترات من حقل نورس.

وأوضح التقرير الذى تلقته وزارة البترول والثروة المعدنية عن الموقف التنفيذى لمشروع حقل غازات بلطيم ووضع البئر الأولى على الإنتاج والبرنامج الزمنى للتنمية، أن حقل غاز بلطيم جنوب غرب يقع فى منطقة نورس فى المياه الضحلة بدلتا النيل على مسافة 12 كيلومترا من الساحل وعلى بعد 10 كيلومترات من حقل نورس بمعدل إنتاج أولى حوالى 100 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من خلال منصة إنتاج بحرية جديدة متصلة بمحطة غازات أبو ماضى البرية من خلال خط أنابيب بطول 44 كيلومترا، ويرتفع إنتاج الحقل إلى 500 مليون قدم مكعب غاز يوميًا بعد الانتهاء من برنامج تنمية الحقل الذى يشمل حفر 5 آبار مع حلول الربع الثانى من العام القادم.


وسوف يتم تقسيم الإنتاج بين هيئة البترول والمقاول (إينى الايطالية وبى بى البريطانية) وفقًا لنسب اقتسام الإنتاج المحددة بالاتفاقيات البترولية.

ونوه التقرير إلى أن الشركة القائمة بالعمليات هى شركة بترول بلاعيم (بتروبل) نيابة عن هيئة البترول وشركتى إينى وبى بى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 حقول تصنع من مصر لاعبا رئيسيا في صناعة الغاز.. تفاصيل اكتشاف حقل دلتا النيل

من ملك إلى القرعة.. 10 اكتشافات غاز في مصر جعلتها مركزاً إقليمياً للطاقة

البترول: إنتاج 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا بحقل بلطيم خلال 2019 /2020

ترشيحاتنا

وعدته بسهرة حمراء.. الزوجة وعشيقها وضعا مبيدا حشريا فى الخمرة للزوج لاستمرار علاقتهما

القائمة الكاملة للهواتف الحاصلة على نظام Android 10 حتى الآن

احذر قبل شرائها.. بكتيريا وفطريات في البطاطس تجعلها غير صالحة للاستخدام.. صور

أفضل أنواع الريجيم السريعة المجربة للرجال والنساء لتحويل جسمك لماكينة حرق

حكم صلاة التسابيح وكيفية ادائها.. البحوث الإسلامية توضح

مرتضى منصور يهاجم جمال الغندور بسبب حكام مباراة السوبر أمام الأهلي: ده إجازة للحلاقين مش الحكام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر قبل شرائها.. بكتيريا وفطريات في البطاطس تجعلها غير صالحة للاستخدام.. صور

بالكت والنضارة.. شاهد أسما شريف منير في المول

شاهد.. منة فضالي في إطلالة صباحية من بيروت