شيماء بكر: استطعت تحويل المحنة إلى منحة.. فيديو

قالت شيماء بكر، أول ضعيفة بصر في مصر والعالم تحصل على اعتماد منظمة البيع المباشر الدولية، إنها عملت في مجال البيع المباشر منذ عام 2011، لافتة إلى أنها التحقت بالعمل في هذا المجال من خلال إحدى صديقاتها.





وأشارت خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، اليوم الثلاثاء ، إلى أنها تعلمت العمل و طرق البيع و الصناعة في مجال البيع المباشر، حتى أطلقت منظمة البيع المباشر الدولية كورسا معتمدا فقامت بالإلتحاق به ، لكي تحصل عليه بشكل أكاديمي متخصص ، منوها إلى أنها حصلت على شهادة اعتماد من المركز هذا العام 7 يوليو 2019 .





ولفتت إلى أنها تخرجت من المعهد العالى للتكنولوجيا المتطورة ، كما أنها حصلت على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة للتعليم المفتوح ، مضيفة أنها كانت لا تعاني من ضعف في البصر و ليبس مولودة به ، و لكن ما حدث لها هو خطأ طبي عند إجراءها لعملية المياه البيضاء في عينها فأصيبت بالضعف البصري .



