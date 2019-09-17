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شيماء بكر: استطعت تحويل المحنة إلى منحة.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:40 ص
شيماء بكر، أول ضعيفة
شيماء بكر، أول ضعيفة بصر في مصر و العالم تحصل على اعتماد من
مي محمد
قالت شيماء بكر، أول ضعيفة بصر في مصر والعالم تحصل على اعتماد منظمة البيع المباشر الدولية، إنها عملت في مجال البيع المباشر منذ عام 2011، لافتة إلى أنها التحقت بالعمل في هذا المجال من خلال إحدى صديقاتها.

وأشارت خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، اليوم الثلاثاء ، إلى أنها تعلمت العمل و طرق البيع و الصناعة في مجال البيع المباشر، حتى أطلقت منظمة البيع المباشر الدولية كورسا معتمدا فقامت بالإلتحاق به ، لكي تحصل عليه بشكل أكاديمي متخصص ، منوها إلى أنها حصلت على شهادة اعتماد من المركز هذا العام 7 يوليو 2019 .

ولفتت إلى أنها تخرجت من المعهد العالى للتكنولوجيا المتطورة ، كما أنها حصلت على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة للتعليم المفتوح ، مضيفة أنها كانت لا تعاني من ضعف في البصر و ليبس مولودة به ، و لكن ما حدث لها هو خطأ طبي عند إجراءها لعملية المياه البيضاء في عينها فأصيبت بالضعف البصري .

واستطرد أنه عند أول إصابتها بضعف البصري تعبت كثيرا ، و لكن بعد اخر عملية جراحية قامت بإجرائها ، قامت إحدى صديقاتها بالتواصل مع الدكتور إبراهيم الفقي ليقوم بإجراء مكالمة هاتفية لها ، موجه رسالة لها وهي أن ما تعانيه الآن هو محنة ، ولكن أمامها إختيار، وهو أن تقوم باستبدال المحنة إلى منحة من الله " ، متابعة أن هذه الجملة كانت علامة و نقطة التحول في حياتها، حتى استطاعت أن تتجاوز هذا الامر و تصل إلى ما تريدة.

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