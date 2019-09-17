التنمية المحلية والزراعة والبيئة تبدأ خطة القضاء على مشكلة السحابة السوداء.. ٢٠ محطة بالقاهرة الكبرى والدلتا لرصد جودة الهواء.. وزيادة معدلات رفع المخلفات من المقالب العشوائية بالمحافظات

شبكة لرصد الانبعاثات الصناعية لـ٥٨ مدخنة ومنظومة الإنذار المبكر

تكثيف عمل الجميعات لرفع القمامة والمخلفات على الترع والمصارف

تنسيق بين وزارتى البيئة والتنمية المحلية بشأن الاشتعالات في المقالب والتراكمات التاريخية والسيطرة عليها

جهود وزارة البيئة

التنمية المحلية





تهتم وزارة التنمية المحلية بقضية حرق قش الأرز وبالقضاء على السحابة السودء، وتتابع وتنسق مع الوزارات المعنية للحد والتخلص من هذة الظاهرة، ولذا عقدت اجتماعا مع وزارتي البيئة والزراعة والمحافظات لمواجهة المشكلة وخفض معدلات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وعوادم المركبات، والتلوث الناجم من المنشآت الصناعية وحرق المخلفات المتواجدة على الترع والمصارف، بالإضافة إلى حرق القمامة فى المقالب العشوائية فى المحافظات.وشهد الاجتماع عرض تقرير لجهود وزارة البيئة التنسيقية خلال الفترة من أول سبتمبر الجارى وحتى منتصف الشهر، فيما يخص منظومة رصد جودة الهواء بالمحافظات وتجميع قش الأرز وفحص عوادم السيارات والحرق المكشوف للمخلفات البلدية بالتعاون مع كل الوزارات والمحليات، وتم أيضًا خلال اللقاء الإشارة إلى وجود ٢٠ محطة بالقاهرة الكبرى والدلتا لرصد جودة الهواء، وشبكة رصد الانبعاثات الصناعية لـ٥٨ مدخنة ومنظومة الإنذار المبكر والتابعين لوزارة البيئة.وأعلنت وزارة البيئة أنه تم الاتفاق على تولي وزارة التنمية المحلية التنسيق مع المحافظات بشأن الاشتعالات في المقالب والتراكمات التاريخية والسيطرة عليها فيما تقوم وزارة الزراعة بالعمل على زيادة الموارد البشرية لجمع المخلفات الزراعية والسيطرة عليها وعدم حرقها، وذلك من خلال تنسيق وتعاون كل من الوزارتين من خلال غرفة عمليات وزارة البيئة المركزية التي تقوم بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.وأشادت البيئة بالجهود التى قامت بها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع محافظى القاهرة والجيزة لإزالة كميات كبيرة من المخلفات بمناطق كرادسة وإمبابة، مؤكدة أن وزارتي البيئة والتنمية المحلية تقومان بشكل يومي بمتابعة الوضع ورصد أي مخالفات لسرعة التعامل معها في أسرع وقت.وأكدت ضرورة قيام جميع الجهات المعنية المشاركة فى المنظومة بإرسال تقرير يومى بنتائج الأعمال والجهود المبذولة إلى غرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الوزراء واعتماد مجلس الوزراء الأدوار والمسئوليات للجهات المعنية بالعمل على الأرض، بالإضافة إلى استمرار إحكام السيطرة على المقالب العشوائية ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف بشكل مستمر.وأكدت وزارة التنمية المحلية أهمية تضافر وتوحيد جهود جميع الوزارات المعنية والمحافظات لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، خاصة مع موسم حصاد قش الأرز، لا سيما فى المحافظات التى يوجد بها مساحات كبيرة من زراعات الأرز.وشددت على ضرورة قيام المحافظات بزيادة معدلات رفع المخلفات من المقالب العشوائية، وتكثيف عمل الجميعات لرفع القمامة والمخلفات على الترع والمصارف لمنع إلقاء المواطنين قمامة عليها وإشعال النيران فيها ومنع حدوث أى اشتعالات بها من المواطنين.وأشارت إلى وجود تنسيق مستمر بينها وبين وزارة البيئة عبر قيادتى الوزارتين وغرف العمليات لمتابعة تلك المشكلة بالتنسيق مع المحافظات.وسيتم عرض هذا الملف خلال الاجتماع المقبل لمجلس المحافظين لأهميته وللتنسيق بشأن الخطوات التنفيذية على الأرض لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة.