سعر بوكيه ورد فرح هنا الزاهد يثير ضجة على السوشيال ميديا.. بـ 33 دولارا

أثار بوكيه هنا الزاهد ضجة على السوشيال ميديا بعد أن تداول مستخدمو "فيس بوك" صورة نشرها أحد متاجر مستلزمات العروسة لبوكيه هنا الزاهد فى حفل زفافها.



وقد أعلن المتجر عن سعر البوكيه من خلال نشر صورته وصورة بجانبها من التصميم وسعره، والذى بلغ حوالى 540 جنيها.



وبعد نشر المتجر لصورة البوكيه واستمرار اهتمام رواد السوشيال ميديا بمتابعة صور الفرح ليظل محط أنظار الكثير من رواد السوشيال ميديا، أصبحت صورة البوكيه من الصور الأكثر تداولا على صفحات العرايس وجروبات الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعى.



ويسمي البوكيه باسم "ايتن 2" وهو اسم الورد المصنوع منه البوكيه، كما أعلن المتجر عن تصميمات مختلفة لبوكيهات الورد المتوفرة، وأعلنت الصفحة عن إمكانية تصميم أي بوكيه للمشاهير وتصميم بوكيه هنا الزاهد بعد انبهار الفتيات به وبفستانها.

