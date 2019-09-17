منظمات حقوقية تطالب بآلية إقليمية لحماية الصحفيين أثناء الحروب

دعت منظمات حقوقية إقليمية الأمم المتحدة للعمـل من أجـل إقـرار اتفاقيـة ملزمـة لحمايـة الصحفيين والإعلاميين أثناء النزاعات المسـلحة.



جاء ذلك في ندوة نظمهـا مركز المعلومـات والتأهيـل لحقـوق الإنسـان HRITC على هـامش الـدورة 42 لأعمـال مجلس حقـوق الإنسـان بجنيف عن "حرية الرأي والتعبير أثناء النزاعـات المسـلحة" بالشـراكة مـع مركـز حقي لـدعم الحقوق والحريات - جنيف ومركز بيروت للتنمية وحقوق الإنسان، حيث ناقشت الندوة مسـئولية إفلات المجرمين من العقاب بما يتعلق بقضايا الصـحفيين والإعلاميين في منـاطق الـنزاع وخاصـة في اليمن والعـراق وليبيـا وسـوريا والـتي تحـولات فيـه مهنـة الصـحافة إلى جريمـة.



ودعـا المشاركون في الندوة جامعة الدول العربية إلى إنشـاء آليه إقليمية متخصصة في المنطقة العربية لحماية حرية الرأي والتعبير.



وأكد المشاركون في الندوة التي أدارها عرفات الرفيد مدير مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، أن حرية الرأي والتعبير هي الضـحية الأولى في أي نـزاع مسـلح في أي دولـة ودائمـا يـدفع الصحفيين وكتاب الرأي حياتهم لمحاولتهم نقل الحقيقة.



وشـددوا على ضرورة التعاون لتوفير مناخ من العدالة الذي هو المدخل الأول للحد من ظاهرة الإفلات من العقاب، كما لفت إلى الجرائم والانتهاكات التي قد تتعرض لهـا الصـحفيات لكونهن نساء.



وقال المشاركون إن حرية الصحافة تنتهك من قبـل الجماعات المسـلحة في اليمن، والتي داهمت المؤسسات الإعلامية والصحفية وأغلقت معظمها وتحـولت الصحافة في اليمن إلى جريمة، وأصبح كل من يحمل صفة صحفي هدفا للانتهاك، مؤكدين أن 80% من انتهاكات حرية والتعبير في اليمن تتم على يد مليشيات الحوثي.