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هيئة الأبنية التعليمية: أعمال التقييم بالمدارس تطبق بشكل دوري.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 01:47 م
صدى البلد
مي محمد
قال اللواء نير حمدي، نائب مدير هيئة الأبنية التعليمية، إن صيانة المدارس والحفاظ عليها لها طريقة نظام ثابتة، كما أن الهيئة تقوم بحصر جميع المدارس على مستوى الجمهورية بجميع مواقفها والأشياء التى تحتاج إلى تقييم.

وأضاف اللواء نير حمدي، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2" اليوم، الثلاثاء، أن هناك 27 هيئة أبنية تعليمية بـ27 محافظة بخلاف المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة، لافتا إلى أن جميع الأبنية على اتصال دائم بمديرية التربية والتعليم ومع الإدارات التعليمية من أجل معاينة المدارس بصفة دورية، نظرا لأن هناك مدارس تحتاج إلى صيانة عاجلة أو بسيطة أو تطوير.

وأكد أن هيئة الأبنية التعليمية تقوم بتقييم دوري، فهي لا تنتظر تقييم المدارس فقط قبل الدراسة، ولكن يكون هناك تكثيف في التقييم قبل الدراسة من خلال مرور المهندسين في جميع المدارس والمراجعة مع مدير المدرسة ما المشاكل التى تعاني منها المدرسة، وهل المدرسة جاهزة لبدء العام الدراسي أم لا.

وأوضح نائب مدير هيئة الأبنية التعليمية أن أكثر الأشياء التى تحتاج إلى الدعم المادي بالمدارس المرافق ودورات المياه، حيث يكون الضغط عليها كثيرا، كما أن مدير المدرسة يحصل على دعم بمبلغ مخصص من وزارة التربية والتعليم من أجل رفع كفاءة صنبور المياه، ولمبات الإضاءة وغيرها.

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