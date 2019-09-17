لطلاب جامعة القاهرة..ننشر استعدادات المدينة الجامعية للعام الدراسي الجديد

تستعد المدينة الجامعية بجامعة القاهرة لاستقبال الطلاب الجدد والقدامي لانطلاق العام الدراسي الجديد 2019/2020.



وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة في تصريحات صحفية أن العام الدراسي الجديد لن يشهد اى زيادة في مصروفات المدن الجامعية، والجامعة تستعد بكامل طاقتها لاستقبال الطلبة والطالبات فى العام الجامعى الجديد 2019 / 2020



وأوضح رئيس الجامعة ان المدن الجامعية التى تتسع لنحو 14 ألف طالب وطالبة هذا العام، وذلك بعد الانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمبانى والمطاعم والمرافق قبل بدء التسكين بوقت كاف، سواء في المدينة الجامعية للطلبة أو مدن الطالبات ، بالإضافة إلى المدينة الجامعية للطلبة بالشيخ زايد بسعة 500 طالب.



وأشار والدكتور الخشت الي إن الجامعة تهتم بتحسين البنية الأساسية ووسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين في المدن الجامعية، بالاضافة الي توفيرالخدمات والأنشطة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب، على الرغم من زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة التي تتحملها الجامعة للطالب فى المدن الجامعية.



وشدد على انه سوف تتم متابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على كافة العاملين بالمطابخ وصالات الطعام فى المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهى، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية الموردة ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية.



وأشار إلي أن إدارة الجامعة تعمل على توفير المواصفات البيئية السليمة فى المدن الجامعية والحفاظ على الشكل الجمالى لشوارعها ومبانيها والبدء فى تسكين الطلبة والطالبات المقبولين بها وفقآ للقواعد والشروط الخاصة بالتسكين بالاضافة الي توفير أماكن لذوي الإحتياجات الخاصة والطلاب الوافدين.