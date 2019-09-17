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رياضة

بالفيديو .. الاتحاد يزور شباك الهلال بعد 10 دقائق فقط فى دورى أبطال آسيا

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 07:53 م
غوميز أمام الاتحاد
غوميز أمام الاتحاد في صورة أرشيفية
أحمد هاني
تقدم فريق اتحاد جدة على مضيفه الهلال بهدف دون رد بعد 10 دقائق من انطلاق صافرة الحكم ، على ملعب استاد جامعة الملك سعود في إياب منافسات دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

هدف التقدم جاء مبكرًا عبر زياد الصحفى فى الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء، من تسديدة خدعت دفاع وحارس الهلال،
ومن المقرر أن يتم حسم المتأهل للمربع الذهبي للبطولة الآسيوية الليلة، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، التى جمعت بينهما على ملعب مدينة "الملك عبد الله الرياضية" بمدينة "جدة".

وسيلتقى الفائز من مواجهة الليلة فى الدور نصف النهائى، مع فريق السد القطرى الذى تخطى عقبة النصر السعودى.

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