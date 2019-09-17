جهاد سيف: نؤمن بمشروع الرئيس السيسي لتمكين الشباب

أصدر الربان عمر المختار صميده رئيس حزب المؤتمر، قرارا بتعيين، أحمد خالد ممدوح، أمينا للشباب بجانب عمله أمين عام مساعد الحزب، ويوسف عماد فوزي، أمينا عاما لاتحاد شباب الحزب المركزي، وأحمد سعيد رواش أمينا عاما لمحافظة السويس وعضو بالمجلس الرئاسي.



وأكد جهاد سيف، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي، أن هذه الخطوات تأتي استكمالا لمنهجية الحزب في تمكين الكوادر الشبابية، بجميع المناصب القيادية، وفقا لتوجيهات الربان عمر صميدة رئيس الحزب.



وأضاف "سيف" في بيان له اليوم، أن الحزب يعمل أيضا على تأهيل كوادره الشابة سياسيا، وذلك عن طريق عدة خطوات منها تدشين مدرسة الكادر لتأهيل الشباب للمحليات وانتخابات البرلمان المقبلين.



وتابع: أن حزب المؤتمر بكافه قياداته وكوادره التنظيمية وأعضائه على مستوي الجمهورية يأكدون علي تجديد الثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحه المصرية، مستنكرين كل ما تم نشر بالباطل للنيل من مؤسسات الدولة الوطنيه وعازمين دائما علي دعم كل جهود الاصلاح والتنمية التي لا تخطئها عين منصف.



ودعا المتحدث الرسمي للحزب، جموع الشعب المصري أن تبقى على قلب رجل واحد في مواجهة التحديات الأنيه و مجابهة كل دعاوي التشكيك بمؤسساتنا الوطنية.