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فرج عامر يكشف حقيقة تدريب حسام حسن المنتخب .. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:53 م
حسام حسن
حسام حسن
البهي عمرو
قال المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة، إن الكابتن حسام حسن وإبراهيم حسن متواجدان فى نادي سموحة منذ أمس من الصباح الباكر حتى الآن.

وأضاف فرج عامر، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث، تقديم الإعلامي سيد على، أن اتحاد الكرة لم يتصل بالكابتن حسام حسن أو بي لتولى حسام تدريب المنتخب.

وأشار فرج عامر، إلى أن عملية إعلان أو اختيار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر تشبه "مسابقة عروستي" وأن الاتحاد واللجنة الخماسية عليها ان تعلن اسم المدير الفني.

وكشف أن ما يتداول فى وسائل الإعلام عن اختيار أسماء بعينها تتولى تدريب المنتخب غير صحيح، وأكد أن حسام حسن مدير فني لمنتخب مصر حتى أن يظهر الجديد، وان المنتخب هو الأهم حال توقيع الاختيار على حسام.

وقد كتب فرج عامر من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : " الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن لم يغادرا الإسكندرية نهائيا، ولم يتلق أي منهما أي اتصال من عمرو الجنايني رئيس اتحاد كرة القدم أو أي من الأعضاء ، وإن كان هذا لا يقلل من جدارة الكابتن حسام حسن لإدارة المنتخب المصري ، ولا أحد يدرك ما تخبئه الساعات القلية القادمة" .

وأكد فرج عامر أن مصلحة مصر فوق كل اعتبار، وأنه سيوافق على رحيل حسام حسن لتدريب المنتخب إذا استقر اتحاد الكرة على تعيينه.

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