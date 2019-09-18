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منوعات

شاهد.. تسريبات صور Huawei Mate 30 قبل طرحه رسميًا

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:08 ص
صدى البلد
كريم جمال
نشر موقع جى إسم آرينا الهندي مجموعة من الصور المسربة، تظهر أحدث هوتاف هواوى الصينية المنتظر الكشف عنه قريبًا، وهو Huawei Mate 30.

وأظهرت الصور نسختى الهاتف Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro، ويحتوى كلا الهاتفين على كاميرا رباعية بدقة 40 و 40 ميجابيكسل بالإضافة لكاميرا دقة 8 ميجابيكسل ومنظار بقوة 5 زوم لتوفير أفضل تجربة تصوير على الإطلاق مع معالج قوى من نوع Kirin 990، وسيدعم تقنية الاتصال بالجيل الخامس 5G، بالإضافة لميزة الشحن السريع 55W fast-charging والشحن اللاسلكى.

وتأتى النسخة العادية ببطارية سعة 4200 ميللى أمبير، أما النسخة البرو ببطارية 4500 ميللى أمبير، مع دعم ميزة الشحن السريع.


ولا يختلف Huawei Mate 30 عن شقيقه الأكبر Huawei Mate 30 Pro فى التصميم كثيرًا، ولكنه يتفوق عليه فى بعض المواصفات، من أجل المنافسة بقوة على لقب flagship العام.
شاهد.. تسريبات صور Huawei Mate 30 قبل طرحه رسميًا
شاهد.. تسريبات صور Huawei Mate 30 قبل طرحه رسميًا
شاهد.. تسريبات صور Huawei Mate 30 قبل طرحه رسميًا
شاهد.. تسريبات صور Huawei Mate 30 قبل طرحه رسميًا
شاهد.. تسريبات صور Huawei Mate 30 قبل طرحه رسميًا
شاهد.. تسريبات صور Huawei Mate 30 قبل طرحه رسميًا
شاهد.. تسريبات صور Huawei Mate 30 قبل طرحه رسميًا

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