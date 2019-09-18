تواضروس الثاني في يوم دبلوماسي يستقبل سفراء مصر الجدد ويقدم هدايا تذكارية لهم بالمقر البابوي وسفير سلطنة عمان بالقاهرة: البابا قيمة دينية كبرى على مستوى العالم

البابا يستقبل سفراء ألمانيا وكوت ديفوار والبحرين والقنصل المصري بلندن

سفير سلطنة عمان بالقاهرة يزور المقر البابوي بالعباسية

البابا يتمنى لسفراء مصر الجدد التوفيق في مهام عملهم الجديد

تواضروس يقدم هدايا تذكارية ويلتقط الصور مع السفراء بالمقر البابوي

سفير سلطنة عمان بالقاهرة: البابا تواضروس قيمة دينية كبري على مستوى العالم

السفراء المصريين الجدد التقوا مع البابا تواضروس في إطار التعارف قبل بدء مهام عملهم









منذ أن جلس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية على كرسي مارمرقس وتوليه مسئولية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر وكل بلاد العالم وهو حريص على التواصل مع كل قيادات الدولة في الداخل والخارج ودعم المشروعات القومية والمشاركة في كافة الفاعليات والمناسبات الوطنية، ليؤكد الدور الوطني للكنيسة المصرية على مر العصور.





واليوم استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، السفير خالد جلال سفير مصر بألمانيا.





وأكد المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم أن زيارة السفير المصري لقداسة البابا تواضروس الثاني بغرض التعارف بمناسبة توليه منصبه الجديد سفيرًا لمصر بجمهورية ألمانيا الاتحادية.





كما استقبل استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم السفير وائل بدوي سفير مصر الجديد بكوت ديفوار.





كذلك استقبل البابا تواضروس الثاني بالمقر الباباوي بالعباسية السفير ياسر شعبان سفير مصر بمملكة البحرين.





وفي سياق الاستقبالات التى قام بها قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم السفير طارق فتحي القنصل المصري العام الجديد لمصر بالعاصمة الإنجليزية لندن.





واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم الدكتور علي بن أحمد العيساني سفير سلطنة عمان بالقاهرة، حيث رحب قداسة البابا تواضروس الثاني بسفير سلطنة عمان بالقاهرة، متمنيا له التوفيق في مهام عمله.





وقدم قداسة البابا الهدايا التذكارية والتقاط عدد من الصور عقب اللقاء، فيما عبر سفير سلطنة عمان بالقاهرة عن سعادته بلقاء البابا تواضروس الثاني بالمقر الباباوي لما له من قيمة دينية كبري على مستوي العالم.





وذكر القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن هذه اللقاءات تأتي في إطار تعارف السادة السفراء على قداسة البابا تواضروس الثاني قبل البدء في مهام عملهم بالخارج.





وأوضح "حليم" أن البابا تواضروس رحب بالسفراء الجدد وتمني لهم التوفيق في مهام عملهم ورفع اسم مصر عاليا في كافة المحافل.





وفي ختام اللقاءات قدم البابا تواضروس الثاني الهدايا التذكارية وتم التقاط الصور في أجواء من المحبة والود .



