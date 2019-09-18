بيراميدز يتعاقد مع أفضل لاعب في الدوري النرويجي

في الدقيقة الأخيرة من موسم الانتقالات نجحت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز في إتمام صفقة قوية جديدة بالتعاقد مع اللاعب التونسي الدولي عمر لعيوني.





ونجح النادي في ضم اللاعب عمر لعيوني صاحب الـ 26 عاماً قادمًا من نادي بودو جليمت النرويجي وأفضل لاعب في الدوري النرويجي خلال الموسم الماضي.





ووقع اللاعب عمر لعيوني مع نادي بيراميدز بعد جهود قوية بذلتها إدارة النادي، بقيادة المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي وعمرو بسيوني مدير إدارة التعاقدات.





وحمل عمر لعيوني قميص المنتخب التونسي في سبتمبر من العام الجاري وتألق مع نسور قرطاج، حيث سجل 10 أهداف بقميص ناديه في الدوري النرويجي بجانب 8 تمريرات حاسمة لزملائه من إجمالي مشاركته في 20 مباراة خلال النصف الأول من الدوري، حيث يمتاز اللاعب الدولي باللعب بالقدم اليسرى كما أنه بطول 191 سم.



