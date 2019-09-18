ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بيراميدز يتعاقد مع أفضل لاعب في الدوري النرويجي

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
التونسي الدولي عمر
التونسي الدولي عمر لعيوني.
منتصر الرفاعي- حسن العمدة
في الدقيقة الأخيرة من موسم الانتقالات نجحت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز في إتمام صفقة قوية جديدة بالتعاقد مع اللاعب التونسي الدولي عمر لعيوني.

ونجح النادي في ضم اللاعب عمر لعيوني صاحب الـ 26 عاماً قادمًا من نادي بودو جليمت النرويجي وأفضل لاعب في الدوري النرويجي خلال الموسم الماضي.

ووقع اللاعب عمر لعيوني مع نادي بيراميدز بعد جهود قوية بذلتها إدارة النادي، بقيادة المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي وعمرو بسيوني مدير إدارة التعاقدات.

وحمل عمر لعيوني قميص المنتخب التونسي في سبتمبر من العام الجاري وتألق مع نسور قرطاج، حيث سجل 10 أهداف بقميص ناديه في الدوري النرويجي بجانب 8 تمريرات حاسمة لزملائه من إجمالي مشاركته في 20 مباراة خلال النصف الأول من الدوري، حيث يمتاز اللاعب الدولي باللعب بالقدم اليسرى كما أنه بطول 191 سم.

وأكد المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي، أنه سعيد بالتعاقد مع عمر لعيوني الذي سيلبي طموحات النادي مع باقي زملائه بنقل الفريق نحو مساره الصحيح على طريق البطولات وقال إن اللاعب يمتلك مقومات كبيرة تؤهله للتأقلم بسرعة كبيرة مع الدوري المصري موضحا أن اللاعب يحمل طموحات كبيرة في تقديم أفضل ما لديه من أجل أحداث طفرة للنادي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب عمرو وردة.. أحمد حسن يهدد بالرحيل عن بيراميدز

بيراميدز يتعاقد مع هداف الدوري رسميا

شاهد.. أحدث ظهور لـ عمرو وردة من داخل الجيم

رسميا.. إسلام عيسى ينتقل إلى بيراميدز

خطفه من الزمالك.. بيراميدز يتعاقد مع محمد عطوة من الرائد السعودي

بيراميدز يوجه لطمة للزمالك ويخطف صفقته الجديدة

ترشيحاتنا

على رأسهم حسين السيد.. الخطيب يتدخل لإنهاء أزمات لاعبي الأهلي قبل السوبر

رغم الخسارة .. بشرى خير لـ ليفربول بعد السقوط أمام نابولي في السان باولو

لوك مختلف.. فيفى عبده تبهر متابعيها على إنستجرام .. صور

اخبار الرياضة.. قيد مؤمن زكريا في قائمة الأهلي.. الحضري خارج الجهاز الفني لمنتخب مصر.. سبب رفض اتحاد الكرة تولي إيهاب جلال

اتحاد الكرة يعلن اسم مدرب منتخب مصر.. وتعليق ناري من سيد على

بجينز مقطع.. سميرة سعيد بإطلالة كاجوال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور الخطيب ونجوم الأهلي.. 40 صورة من زفاف كريم نيدفيد

بفستان أزرق لافت .. ميريهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة جذابة فى جلسة تصوير جريئة..صور

بجينز مقطع.. سميرة سعيد بإطلالة كاجوال