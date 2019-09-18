تسريحة شعر تكشف عن حمل كيت ميدلتون في الطفل الرابع

اعتبرت تسريحة شعر دوقة كامبريدج «كيت ميدلتون» دليلا قويا على إعلان حملها قريبًا، حيث ظهرت في شكل جديد خلال مرافقتها لابنها الأكبر جورج، وابنتها شارلوت في اليوم الأول من المدرسة، وذلك بتسريحة شعر قصيرة ذات لون مضئ أخف من تسريحاتها المعتادة.





وفي المراحل الأولى من حملها بالأمير جورج في عام 2013، غيّرت كيت تصفيفة شعرها تاركة بعض الخصلات على جبهتها، بينما قصرت شعرها قليلًا أثناء حملها بالأمير لويس في 2017، جاء ذلك في إشارة من الخبيرة الملكية «أرانزازو سانتوس لوبيز» إلى علامات الحمل التي تظهر على كيت وفقًا لصحيفة "اكسبريس".





دوقة كامبريدج هي أم لثلاثة أطفال، لكنها قد تعلن قريبًا أنها حامل بطفلها الرابع، وفقًا للسيدة سانتوس لوبيز، حيث أضافت الخبيرة الملكية بأن هناك علامتين واضحتين ظهرتا على كيت ووليام تؤكد الحمل أثناء مرافقتهما لطفليهما إلى المدرسة في وقت سابق من هذا الشهر.



