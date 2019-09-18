ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تسريحة شعر تكشف عن حمل كيت ميدلتون في الطفل الرابع

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:00 ص
حمل كيت ميدلتون
حمل كيت ميدلتون
عزة عاطف
اعتبرت تسريحة شعر دوقة كامبريدج «كيت ميدلتون» دليلا قويا على إعلان حملها قريبًا، حيث ظهرت في شكل جديد خلال مرافقتها لابنها الأكبر جورج، وابنتها شارلوت في اليوم الأول من المدرسة، وذلك بتسريحة شعر قصيرة ذات لون مضئ أخف من تسريحاتها المعتادة.

وفي المراحل الأولى من حملها بالأمير جورج في عام 2013، غيّرت كيت تصفيفة شعرها تاركة بعض الخصلات على جبهتها، بينما قصرت شعرها قليلًا أثناء حملها بالأمير لويس في 2017، جاء ذلك في إشارة من الخبيرة الملكية «أرانزازو سانتوس لوبيز» إلى علامات الحمل التي تظهر على كيت وفقًا لصحيفة "اكسبريس".

دوقة كامبريدج هي أم لثلاثة أطفال، لكنها قد تعلن قريبًا أنها حامل بطفلها الرابع، وفقًا للسيدة سانتوس لوبيز، حيث أضافت الخبيرة الملكية بأن هناك علامتين واضحتين ظهرتا على كيت ووليام تؤكد الحمل أثناء مرافقتهما لطفليهما إلى المدرسة في وقت سابق من هذا الشهر.

وتقول الخبيرة "في كل مرة تغير فيها دوقة كامبريدج شكلها، تعلن بأنها حامل في غضون بضعة أيام"، وتابعت "العلامة الأخرى هي أن جدول أعمال كيت مغلق، فستأخذ إجازة، مما قد يعني أنها حامل، معتبرة أن حملها السابق كان معقدًا"، فهي تعاني من الغثيان المنهك في جميع حالات حملها، وقد يدل مسح جدول أعمالها على أنها تأخذ قسطًا من الراحة.
تسريحة شعر تكشف عن حمل كيت ميدلتون في الطفل الرابع

ترشيحاتنا

تسريحة شعر تكشف عن حمل كيت ميدلتون في الطفل الرابع

بسبب إصابته بالسكر.. توفيق عكاشة: منعت من تناول الطعام خارج المنزل.. فيديو

بعد تحدي مهاجميه.. كريم فهمي يتصدر تويتر

حسام حسن أم إيهاب جلال .. إعلامي يهاجم اتحاد الكرة لهذا السبب.. فيديو

مشهد مرعب ..صاعقة من السماء تضرب اللاعبين خلال مباراة كرة قدم..فيديو

لوك غريب لـ نيكولاس كيدج في العرض الخاص لـ running with the devil.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف عن أناقة ماجي بو غصن في عيد ميلادها

ليدي جاجا بـ اطلالة مثيرة في حفل إطلاق خط مستحضرات التجميل الخاص بها.. صور

لوك غريب لـ نيكولاس كيدج في العرض الخاص لـ running with the devil.. صور