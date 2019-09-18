وزير المالية السعودي يعلق على استئناف عمل منشأت أرامكو

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، اليوم الأربعاء، إن إعلان شركة أرامكو استئناف الإنتاج بعد هجمات يوم السبت يثبت قدرتها على التعامل السريع مع أي أزمة.



وهنأ محمد الجدعان، أرامكو على إعلانها أمس استئناف الإنتاج مما يثبت قدرتها على التعامل السريع مع الأزمات.



وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال، أمس الثلاثاء، إن المملكة ستستعيد فاقد إنتاج النفط بحلول نهاية سبتمبر.



وأضاف أنها تمكنت من استعادة الإمدادات للعملاء إلى المستويات التي كانت عليها قبل الهجمات التي وقعت في مطلع الأسبوع على منشأتين سعوديتين عبر السحب من مخزوناتها النفطية الضخمة.