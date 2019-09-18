ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

مفاجأة فى انتظارك.. حظك اليوم الأربعاء 18-9-2019 برج الحمل

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:42 ص
أبراج
أبراج
أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم الاربعاء 18 سبتمبر 2019 وحظك اليوم لبرج الحمل، وفقا لما نشرتة خبيرة الابراج عبير فؤاد.

برج الحمل:

مهنيا:
مفاجأة مادية صغيرة تفرحك وتدفعك قدمًا نحو تطوير أدائك في العمل وتكون مدعوم من محيطك العملي فى كل خطواتك.

عاطفيا:
أنت رومانسي إلى أبعد الحدود، تجذب عاطفتك الجياشة الحبيب ويتعلق بك أكثر من السابق.

صحيا:
استرح نهاية اليوم ولا تقم بجهود إضافية، وحاول الترفيه عن نفسك قدر الإمكان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متهرب.. توقعات الأبراج وحظك اليوم لبرج الحمل على الصعيد المهني والصحى والعاطفى

حظك اليوم لبرج الحمل على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.. تجاوز المصاعب

حظك اليوم لبرج الحمل على الصعيد المهني والعاطفى والصحى

حظك اليوم الأربعاء برج الحمل على الصعيد المهني والصحى والعاطفى

عزز علاقتك بالحبيب.. حظك اليوم الخميس لبرج الحمل

حظك اليوم السبت 14 /9 /2019 وتوقعات برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

ترشيحاتنا

بعد تعرضها لحادث كبير.. معلومات عن دينا عبد الله من فيلم الحفيد حتى العمل بالإعلام

في تعد جديد من هند القحطاني.. إهانة وقذف للمعلمات السعوديات ومتابعيها

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 18 -9- 2019 .. فيديو

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 18- 9 - 2019 في مصر.. فيديو

تقوية مناعة الطفل فى الشتاء بـ10 حيل تحميه من المضادات الحيوية

أمريكي يتفاجأ بـ أسد جبلي في دورة مياه منزله

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور

في تعد جديد من هند القحطاني.. إهانة وقذف للمعلمات السعوديات ومتابعيها

عاش هنا يوثق رحلة أمينة رزق مع الفن.. وأسرار علاقتها بـ يوسف وهبى وتنكرها في زي خادمة لتوصيل رسائل الغرام.. وكواليس طلاقها بعد 11 يوما ومغامراتها العاطفية

شاهد.. اقتحام قناة الأهلي على الهواء .. اعرف التفاصيل

أنا صاحب الكورة | تعثر صلاح وأنانية ماني في سقوط مفاجئ لليفربول أمام نابولي بدوري الأبطال.. شاهد واحكم

شاهد.. أشرف السعد يرفع صورة الرئيس السيسي في السماء

أول تعليق من كلوب على خسارة ليفربول أمام نابولي

محمد الكواليني يكشف عن حقيقة هجومه على تركي ال الشيخ.. فيديو

بعد تعرض بناته للتنمر.. متابعة جديدة لـ كريم فهمي: واضح إن بناتك أحلى من بنات نانسي عجرم

اخبار الرياضة ليلاً.. اقتحام قناة الأهلي.. أثقال مصر على صفيح ساخن

حدث ليلاً.. الكشف عن المتورط في هجمات أرامكو وهنا الزاهد تشعل انستجرام بصورة مع زوجها

ذبحها وسلم نفسه.. عامل المنوفية يتخلص من زوجته بسكين المطبخ ويؤكد: ما كانش قصدى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاش هنا يوثق رحلة أمينة رزق مع الفن.. وأسرار علاقتها بـ يوسف وهبى وتنكرها في زي خادمة لتوصيل رسائل الغرام.. وكواليس طلاقها بعد 11 يوما ومغامراتها العاطفية

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف عن أناقة ماجي بو غصن في عيد ميلادها