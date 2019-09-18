هجوم أرامكو وانتخابات الرئاسة التونسية.. أبرز عناوين الصحف الإماراتية

اتفاق إماراتي مصري على التعاون في تطوير الإعلام العربي

ولي العهد السعودي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي

السعودية تعلن انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

"الدفاع السعودية" ستعرض أدلة تورط إيران بهجوم أرامكو

الحكومة الفلسطينية: لا نعوّل على نتائج الانتخابات الإسرائيلية

البيت الأبيض يقيل المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي

المحكمة البريطانية العليا تفصل في أزمة تعليق البرلمان





تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأربعاء، عددا من الاخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.





محليا، ذكرت صحيفة البيان أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكمًا لإمارة دبي أصدر القانون رقم (5) لسنة 2019 بشأن مركز «إرادة» للعلاج والتأهيل في دبي، والذي حدد اختصاصات وأهداف المركز وفي مقدمتها توفير العلاج وإعادة التأهيل للأشخاص المصابين بآفة الإدمان، وتشجيعهم على العلاج في المركز، والمشاركة في وقاية أفراد المجتمع من كافّة صور الإدمان وخطر الوقوع فيه.





وسلطت صحيفة الخليج الضوء على تأكيد منى المري، المديرة العامة للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيسة نادي دبي للصحافة، أن الزيارة التي نظمها النادي للوفد الإعلامي الإماراتي إلى القاهرة، خلال اليومين الماضيين، وما شملته من لقاءات رسمية وإعلامية، كانت ناجحة بكل المقاييس، في ضوء النقاشات البناءة والمثمرة التي جاءت في إطارها، وهدفت في مجملها إلى استكشاف مسارات جديدة للتعاون الإعلامي بين الجانبين الإماراتي والمصري، في ضوء العلاقات الأخويّة والروابط الوثيقة التي تجمع الدولتين الشقيقتين.





يما أثنت المرّي، على التعاون الدائم والمثمر بين إعلام البلدين الشقيقين، معربة عن شكرها للجهود التي تبذلها الهيئة في سبيل تطوير العمل الإعلامي المصري، والارتقاء بمخرجات هذا الجهاز الإعلامي العريق الذي خرّج أجيالًا من الإعلاميين البارزين.





وأشارت صحيفة الوطن إلى استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس الجنرال لوهوت بنسار باندجيتان الوزير المنسق للشؤون البحرية في جمهورية إندونيسيا الذي يقوم بزيارة للدولة حاليًا.





وخلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر، بحثا الجانبان علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة. وتبادلا الأحاديث الودية حول فرص التعاون وإمكانيات توسيعها بين الجهات المعنية في البلدين في مجالات الشؤون البحرية والاستثمارية والاقتصادية.





كما أبرزت الصحيفة نفسها مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انطلقت أعماله في مقرها بالعاصمة النمساوية فيينا ويستمر حتى 20 سبتمبر الجاري.





يترأس وفد الدولة، حمد علي الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمشاركة ممثلين عن الشركاء الوطنيين في القطاع النووي مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية.





عربيا وإقليميا، قالت صحيفة البيان إن مصدر مسؤول بوزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية صرح بأن المملكة قررت الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.





ويهدف هذا التحالف الدولي إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن لضمان حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية وحماية لمصالح الدول المشاركة في التحالف، بما يعزز الأمن وسلامة السفن التجارية العابرة للممرات.





وقد سلطت صحيفة الخليج الضوء على تأكيد مصر وإدانتها الهجمات على منشآت شركة أرامكو، معربة عن تأييدهما للتحركات السعودية بشأن التحقيق الدولي في هذه الهجمات.





وذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في القاهرة، أمس بين سامح شكري، وزير الخارجية المصري، وجان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، الذي يزور مصر، كما قال شكري، للمرة السابعة عشرة.





وقال شكري: «إن مصر تقف مع السعودية، وتتضامن معها بشكل كامل إزاء الهجمات التي تعرضت لها، ومنها الهجوم على شركة أرامكو؛ لأنها تخالف القانون الدولي، ونطالب بتضافر دولي مع السعودية؛ لتحديد المسؤول عن هذه الهجمات.





وفي السياق نفسه، قالت صحيفة الاتحاد إن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، تلقى اتصالا هاتفيا، أمس الثلاثاء، من الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية.





وعبر الرئيس الفرنسي عن شجبه واستنكاره للأعمال العدائية التي استهدفت منشآت حيوية في السعودية، مؤكدًا مساندة فرنسا ودعمها لأمن واستقرار السعودية في مواجهة هذه الأعمال التخريبية.





وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة أن لايظهر العالم ضعفًا تجاه هذه الاعتداءات، معبرًا عن تقديره لقيادة السعودية على حرصها على استقرار منطقة الشرق الأوسط.





كما أجرى أيضا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اتصالا هاتفيا، أمس الثلاثاء، بولي العهد داعيا إلى رد جماعي على الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لشركة أرامكو في السعودية.





ركزت صحيفة الخليج على تعبير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، عن الشكر والتقدير لقادة الدول الشقيقة والصديقة، ومسؤولي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، وكل من عبر عن الإدانة للاعتداء التخريبي، الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص، مجددًا التأكيد على قدرة المملكة على التعامل مع آثار مثل هذه الاعتداءات الجبانة، التي لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب، إنما تستهدف إمدادات النفط العالمية، وتهدّد استقرار الاقتصاد العالمي. وجاءت تصريحات الملك سلمان خلال ترؤسه الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، أمس.





وفي الشأن نفسه، ذكرت صحيفة البيان أن وزارة الدفاع السعودية أعلنت في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء الأربعاء حول الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له منشآت نفطية تابعة لأرامكو.





وقالت وزارة الدفاع السعودية في بيان إنه سيتم عرض أدلة تورط النظام الإيراني بالهجوم الإرهابي على منشآت أرامكو.





وأضافت الوزارة أنه سيتم أيضا عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم الإرهابي على أرامكو.





وأبرزت صحيفة الاتحاد اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء، تأهل قيس سعيّد ونبيل القروي إلى الدور الثاني من انتخابات الرئاسة وسيتنافسان في الدورة الثانية.





وقال رئيس الهيئة نبيل بفون، في مؤتمر صحافي، إن سعيّد حصل على 18,4 في المئة من الأصوات، في حين حصل القروي على 15,58 في المئة.





وبلغت نسبة المشاركة النهائية 49 في المئة.





أوضحت صحيفة البيان تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه سيبدأ مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي وسيعمل على منع تشكيل "حكومة معادية للصهيونية".





وفي أول تعليق له عقب ظهور مؤشرات أولية لنتائج الانتخابات التشريعية ، قال نتنياهو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاءأمام حشد من أنصاره إن "إسرائيل بحاجة إلى حكومة قوية" ، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.





وأضاف لأنصاره :"سنقف معا ، متحدين نواجه المهام التي أمامنا.. إسرائيل في لحظة تاريخية ، تواجه فرصا وتحديات معا".





وفي سياق المتصل، أشارت صحيفة الإمارات اليوم إلى تعليق رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس، على الانتخابات الاسرائيلية قائل إن حكومته لا تعوّل على نتائج الانتخابات الإسرائيلية، مادامت إسرائيل غير جاهزة لإنهاء الاحتلال في الضفة الغربية، فيما رفض الأردن وألمانيا تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن ضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية.





وتفصيلًا، قال اشتية خلال مؤتمر للريادة عقد في مدينة بيت لحم، «نريد ممن يكون في دفة الحكم في إسرائيل أن يقف ويقول للعالم إنه جاهز لإنهاء الاحتلال، وسيجد الرئيس محمود عباس شريكًا»، مضيفا المنافسة بين مرشحين ليس لديهما برنامج لإنهاء الاحتلال.





دوليا، قالت صحيفة الاتحاد إن الولايات المتحدة نددت باستمرار الهجمات التي تشنها حركة طالبان في أفغانستان.





وقالت ستيفاني جريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان: إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يتفاوض بشأن اتفاق سلام، بينما تواصل الحركة هجماتها على الشعب الأفغاني، بحسب ما نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الأربعاء.





وجاء في البيان: "تفجير (الثلاثاء) في تجمع انتخابي بإقليم باروان أسفر عن مقتل نحو 30 مدنيًا أفغانيًا بمن فيهم نساء وأطفال، بينما أسفر هجوم انتحاري في كابول قرب وزارة الدفاع والسفارة الأميركية عن مقتل أكثر من 20 أفغانيًا".





نقلت صحيفة الاتحاد عن صحيفة نيويورك تايمز أن البيت الأبيض أقال، اليوم الأربعاء، جون ميتنيك، المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي.





أقال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، جون ميتنيك، المستشار العام لوزارة الأمن الداخلي، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.





ونقلت الصحيفة عن متحدثة باسم الوزارة، لم تذكر اسمها :"نشكر جون على هذه الخدمة، ونتمنى له التوفيق".

ولم تذكر الصحيفة سببًا للإقالة، كما لم يعلق البيت الأبيض رسميًا.





وذكرت صحيفة الخخليج ان بحث المحكمة البريطانية العليا، على مدى ثلاثة أيام، في الأسس الموضوعية للإجراء المثير للجدل الذي يقضي بتعليق البرلمان، والذي أراده رئيس الوزراء بوريس جونسون، وانتقده معارضوه معتبرين أنه جاء بعد «تضليل الملكة»، وأنه «مناورة» تهدف إلى فرض «الخروج الفوضوي» على البلاد من الاتحاد الأوروبي في أزمة «بريكست».



