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الزراعة تكشف أهمية نقل محطة الزهراء للخيول العربية إلى العاصمة الإدارية..فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:45 ص
خيول
خيول
مي محمد
قال الدكتور محمد فكري ، معاون وزير الزراعة: إن هناك تعاونا مصريا إماراتيا بشأن نقل محطة الزهراء للخيول العربية إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ لافتا إلى أن المحطة تلقى اهتماما  وقبولا  من جميع الدول العربية.

وأكد د.محمد فكري، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج " 8 الصبح " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، اليوم الأربعاء ، أن هذه المحطة تعد من الأماكن الهامة للغاية بالنسبة للأشخاص المحبين للخيول .


وأضاف أن هذة المحطة تمثل تراث حضاري لكل الخيول العربية على مستوى العالم ، متابعا أن هذه المحطة لديها أصول وراثية محفوظ سجلات النسب لكل الخيول الموجود فيها ولكل النتاج الخيول ، مما يمثل قيمة كبيرة للخيول العربية.

ونوه إلى أن محطة الزهراء للخيول العربية توجد في مساحة بمنطقة عين شمس ، ولكن هناك رغبة في المزيد من التوسع ، و من التطوير في هذه المحطة ، لافتا إلى ان المحطة ستعمل على مجموعة كبيرة من الأنشطة التى تتضمن مركز تدريب ، مركز رعاية الخيول ، و مجموعة من الانشطة الاخرى التى يمكن أن تكون موجودة لتتوافق مع أحدث النظم العالمية التى تساعد على ضخ المزيد من الاستثمارات ، إضافة إلى أنه سيوجد دعايه و التسويق بشكل أكبر للخيول العربية الأصيلة المتواجدة في هذه المحطة .

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