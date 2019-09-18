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هند النعسانى عن تقليص أيام العمل فى روسيا: لا يمكن تطبيقه فى مصر لهذا السبب .. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 11:02 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قالت الإعلامية هند النعساني، إن وزارة العمل في روسيا لم تحدد حتى الآن معايير محددة للانتقال لبرنامج العمل الجديد، والذى سيكون 4 أيام عمل أسبوعيًا بدلًا من 5، لافتة إلى أن وزارة العمل الروسية أكدت أنه سيتم التأكد من فائدة البرنامج الجديدة من خلال تطبيقه على عدد من الشركات.

وأضافت هند النعساني، خلال تقديمها برنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" اليوم، الأربعاء، أن اتحاد النقابات العمالية فى روسيا أيد الفكرة وشجعها واقترح زيادة عدد ساعات العمل يوميا بحيث تصل للحد المصرح به اسبوعيًا.

وأكدت هند النعساني، أن ساعات العمل الأسبوعية 40 ساعة عمل، موضحة أنه تم التركيز على الحفاظ على الرواتب والأجور.

وأشارت هند النعساني، إلى أن قرار تقليص عدد أيام العمل يوفر فى المياه والكهرباء والبنزين وانتقالات الموظفين، مضيفة أن القرار لا يمكن أن يطبق فى مصر لأنها فى مرحلة تنمية شاملة وإعمار.

وأردفت هند النعساني: "محتاجين نشتغل 48 ساعة فى الـ24 ساعة، ولا يمكن تقليص أيام العمل فى مصر إلا لما كل واحد يعمل اللى عليه".

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