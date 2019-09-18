صدمة لـ إسرائيل.. النتائج شبه النهائية لـ انتخابات الكنيست الـ 22

أكدت كافة وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن لجنة الانتخابات المركزية، قامت حتى اللحظة بفرز حوالى 90% من إجمالي الأصوات في صناديق الإقتراع وتبين خسارة بنيامين نتنياهو وعدم فوز بيني جانتس وهو ما مثل صدمة لـ إسرائيل.





وذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن حزب "كاحول لفان"، يتفوق على حزب الليكود، بفارق مقعد واحد، بحيث يحصل على 32 مقعدا، مقابل 31 مقعدا لليكود.





وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن القائمة العربية المشتركة حصلت على 13 مقعدا، بينما حصل كل من حزب "يسرائيل بيتنا" و"شاس" على 9 مقاعد، أما حزب "يهدوت هتوارة" فحصل على 8 مقاعد، وحصل حزب "يمينا" على 7 مقاعد، فيما حصل حزب "العمل جيشر" على 6 مقاعد، وحصل "المعسكر الديمقراطي" على 5 مقاعد.





ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، أكدت النماذج الأولية للنتائج، حصول معسكر اليمين حريديم على 55 مقعدا، بينما حصل تيار معسكر اليسار وسط العرب، على 56 مقعدا، مع 9 مقاعد لحزب "يسرائيل بيتنا".



