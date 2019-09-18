ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

صدمة لـ إسرائيل.. النتائج شبه النهائية لـ انتخابات الكنيست الـ 22

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 12:28 م
النتائج شبه النهائية
النتائج شبه النهائية لـ انتخابات الكنيست الـ 22
سمر صالح
أكدت كافة وسائل الإعلام العبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن لجنة الانتخابات المركزية، قامت حتى اللحظة بفرز حوالى 90% من إجمالي الأصوات في صناديق الإقتراع وتبين خسارة بنيامين نتنياهو وعدم فوز بيني جانتس وهو ما مثل صدمة لـ إسرائيل.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية، أن حزب "كاحول لفان"، يتفوق على حزب الليكود، بفارق مقعد واحد، بحيث يحصل على 32 مقعدا، مقابل 31 مقعدا لليكود.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن القائمة العربية المشتركة حصلت على 13 مقعدا، بينما حصل كل من حزب "يسرائيل بيتنا" و"شاس" على 9 مقاعد، أما حزب "يهدوت هتوارة" فحصل على 8 مقاعد، وحصل حزب "يمينا" على 7 مقاعد، فيما حصل حزب "العمل جيشر" على 6 مقاعد، وحصل "المعسكر الديمقراطي" على 5 مقاعد.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، أكدت النماذج الأولية للنتائج، حصول معسكر اليمين حريديم على 55 مقعدا، بينما حصل تيار معسكر اليسار وسط العرب، على 56 مقعدا، مع 9 مقاعد لحزب "يسرائيل بيتنا".

هذا ولفتت وسائل الإعلام العبرية، الى أن هذه النتائج ليست نهائية، وأن لجنة الانتخابات المركزية، ستعلن عن النتائج النهائية في ساعات ما بعد الظهر، مشيرةً الى أن كلا المرشحين، نتنياهو وجانتس، سيجد صعوبة كبيرة في تشكيل ائتلاف حكومي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد الانتهاء من القوائم الانتخابية بـ إسرائيل.. القائمة العربية المشتركة تتقدم رسميًا لـ انتخابات الكنيست الـ22.. توقعات بفوز نتنياهو على جانتس.. و50% من الإسرائيليين يؤيدون تشكيل حكومة وحدة

47 يوما على انتخابات إسرائيل.. تفاصيل القوائم النهائية لـ أحزاب تل أبيب.. 32 حزبا يتنافسون على 120 مقعدا بـ الكنيست الـ22.. توقعات بفوز 9 فقط.. والليكود وحزب الجنرالات والقائمة المشتركة الأبرز

الحراك السياسي الإسرائيلي خلال 24 ساعة.. حزب العمل يرفض الانضمام لحكومة نتنياهو.. ليبرمان يطمح في منصب رئيس الوزراء.. تحالف نهائي لـ ميرتس مع إيهود باراك.. وتوقعات بتراجع جانتس

35 يوما على انتخابات إسرائيل.. اليمين الصهيوني يصل مرحلة التوحش.. نتنياهو وجانتس يتعادلان.. مشاجرات نسائية عنيفة داخل الأحزاب.. وتوقعات بـ11 مقعدا للقائمة العربية المشتركة

جانتس يتقدم على نتنياهو في استطلاعات الرأي

استطلاع رأي: نتنياهو لن يستطيع تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات إسرائيل المقبلة

ترشيحاتنا

ذبحها وسلم نفسه.. عامل المنوفية يتخلص من زوجته بسكين المطبخ ويؤكد: ما كانش قصدى

علامات حب الله للعبد وقبول الطاعة .. دار الإفتاء تحدد 10 أمارات

اتحاد الكرة يحسم ملف مدرب منتخب مصر اليوم.. تفاصيل

عاش هنا يوثق رحلة أمينة رزق مع الفن.. وأسرار علاقتها بـ يوسف وهبى وتنكرها في زي خادمة لتوصيل رسائل الغرام.. وكواليس طلاقها بعد 11 يوما ومغامراتها العاطفية

تعليق جديد من ولي العهد السعودي على هجمات أرامكو

أهملت في مرضي .. توفيق عبد الحميد يكشف تفاصيل ابتعاده عن جمهوره .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تعرض بنات كريم فهمي للتنمر.. 8 أسرار لتربية طفل واثق من نفسه

عاش هنا يوثق رحلة أمينة رزق مع الفن.. وأسرار علاقتها بـ يوسف وهبى وتنكرها في زي خادمة لتوصيل رسائل الغرام.. وكواليس طلاقها بعد 11 يوما ومغامراتها العاطفية

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لمكياج وتصفيف شعر هنا الزاهد في حفل زفافها.. صور