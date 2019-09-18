محافظ الإسكندرية يوجه بإزالة أسوار مخالفة بالعجمي

وجه الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، المحافظ السكرتير المساعد بتنفيذ قرار إزالة لأسوار مخالفة على ملكية خاصة بنطاق حي العجمي، وذلك استجابة لشكوى مواطن.



وشدد المحافظ خلال اللقاء الجماهيري الدوري بالمواطنين، اليوم الأربعاء، على موافاته بما تم في شكاوي المواطنين ومتابعة حل شكواهم.



حضر اللقاء الجماهيري كل من أحمد جمال، نائب المحافظ، واللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام، واللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء ومديري المديريات.



وأكد قنصوة أن المحافظة حريصة علي بحث جميع مشكلات المواطنين، لافتاإلى أن الهدف من اللقاء الجماهيري هو خلق قنوات إتصال مباشرة مع المواطنين وإيجاد حلول سريعة لمشكلاتهم.



واستمع المحافظ خلال اللقاء إلي شكاوي المواطنين والتي تتعلق بالخدمات الصحية، والتموين والأحياء، موجها الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة في كل مشكلة وفقا للقواعد القانونية.