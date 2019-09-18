"مدينة العمال" مشروع جديد بمحافظة المنيا بتكلفة 77 مليون جنيه على مساحة 4.4 فدان

" مدينة العمال " مدينة جديدة علي أرض محافظة المنيا تقع بمنطقة أبوهلال جنوب مدينة المنيا والملاصقة لمنطقة روضة محفوظ والتى تصل تكلفتها التقديرية لحوالي 77 مليونًا و329 ألف جنيه .



حيث تشمل أعمال تطوير المنطقة إنشاء 10 عمارات سكنية جديدة من خلال صندوق تطوير العشوائيات، وإزالة المباني السكنية القديمة بالمنطقة والمتهالكة والتي تمثل خطرًا على حياة قاطنيها وإعادة تأهيل المنطقة بالكامل لتوفير حياة صالحة للعيش.



وتقع المدينه على مساحة 4 أفدنه و12 قيراط ، وتحتوى على 18 مبنى عبارة عن ( 8 عمارات عمال ـ 3 عمارات إيواء ـ 7 عمارات أهالي ) بإجمالي 437 أسرة وتعداد سكاني يصل إلى 1389 نسمة.



ومن جانبه تابع المحافظ اللواء قاسم حسين ، أعمال إنشاء مدينة العمال بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة واحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور اشرف ابو العيون المشرف على وحدة تطوير العشوائيات والمهندس نيازى مصطفى مدير وحدة تطوير العشوائيات.



وشاهد المحافظ أعمال البناء وصب الخرسانة للمشروع وآخر تطورات الأعمال المنفذة ، تمهيدًا للبدء في إنشاء المدينة بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية ، موجهًا باستكمال أعمال إزالة المباني المتبقية بمنطقة مدينة العمال عقب إخلاءها من السكان وسرعة انجاز ونهو أعمال إنشاء العمارات السكنية وفقًا للخطة الزمنية المعدة لذلك.



وأكد على أن أعمال تطوير مدينة العمال هي بمثابة استكمالًا لما تم البدء فيه في المنطقة، وسيتضمن إعادة تخطيط المنطقة مع الالتزام الكامل بخطوط التنظيم والقوانين والاشتراطات البنائية المختلفة وما ورد بالمخطط التفصيلي للمدينة ليكون تنفيذ برنامج مشروع التطوير بأسلوب حضاري يتناسب مع أهمية المنطقة بالنسبة لموقع مدينة المنيا.



من جانبه أوضح المهندس نيازي مصطفي مدير وحدة تطوير العشوائيات أن أعمال تطوير المنطقة تشمل إنشاء 10عمارات سكنية جديدة من خلال صندوق تطوير العشوائيات، وإزالة المباني السكنية القديمة بالمنطقة والمتهالكة والتي تمثل خطرًا على حياة قاطنيها وإعادة تأهيل المنطقة بالكامل لتوفير حياة صالحة للعيش.



واضاف ان منطقة التطوير تقع على مساحة 4 أفدنه و12 قيراط ، وتحتوى على 18 مبنى عبارة عن ( 8 عمارات عمال ـ 3 عمارات إيواء ـ 7 عمارات أهالي ) بإجمالي 437 أسرة وتعداد سكاني يصل إلى 1389 نسمة.



