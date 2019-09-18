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مرأة

إيه الجمال ده..شاهد إطلالة ديانا كرازون فى فستان أسود

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:30 م
ديانا كرازون
ديانا كرازون
قسم المرأة
نشرت الفنانة ديانا كرازون صورة جديدة لها مع صديقها المصمم حمودة كفارنة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات.

ظهرت بها مرتدية فستان منفوش ،وطويل،وبأكمام طويلة من اللون الأبيض ومطرز باللون الأسود ،وحملت بيديها بورتوفية من اللون الأبيض .

ولم تتكلف بكثير من الأكسسوارات وأكتفت بـ قرط صغير الحجم باللون الأبيض ،وتركت شعرها منسدلاً،ووضعت لمسات من الميكب تعطيها مظهر رائع وأعتمدت فيها على الرموش السوداء وأحمر الشفاه باللون الأحمر .

وعلق الجمهور طالعة زى القمر من وين بتجيبى ها الجمال .












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