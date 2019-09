إيه الجمال ده..شاهد إطلالة ديانا كرازون فى فستان أسود

View this post on Instagram

صديقي مصمم الازياء الرائع حموده كفارنه الف مبروك على افتتاح الاتيليه الجديد تستاهل كل الخير 🌸♥️🙏🏻 @hk_haute_couture #حموده_كفارنه #ديانا_كرزون #دبي #ازياء #الجميرا