أسامة عرابي: الزمالك يملك أكثرمن نقطة قوة.. وفايلر لن يغير طريقة لعبه

قال أسامة عرابي لاعب ومدرب الأهلي السابق إن فرص الاهلي والزمالك في الحصول على لقب السوبر المصري متساوية خصوصا بعد التدعيمات الأخيرة لكلا الفريقين.





ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر بعد غد الجمعة على استاد برج العرب بالإسكندرية في حضور جماهيري 5 آلاف مشجع لكل فريق.





وأكد عرابي أن الأمور باتت متساوية بين الفريقين في الجيل الحالي عكس جيل أبو تريكه وبركات الذي كان يشهد تفوقا ملحوظا للشياطين الحمر في كل مبارياته أمام الغريم التقليدي الزمالك.





وعدد عرابي نقاط قوة الزمالك والمتمثلة في ثلاثي خط الوسط طارق حامد وساسي وبن شرقي بجانب المخضرم شيكابالا صاحب الخبرات الكبيرة والنجم الصاعد مصطفى محمد.





وأضاف: أعتقد ان فايلر لن يغير من طريقة لعبه وانه سيعتمد على طريقة 4/2/3/1 مثل المباراة السابقة.



