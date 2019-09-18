بداية متوازنة لـ "الإعلاميين" في مباريات الممتاز ب

أسفرت قرعة الممتاز "ب" بالمجموعة الأولي عن مباريات متدرجة فى القوة بالنسبة لفريق الإعلاميين أحد فرق المجموعة خلال الموسم الجديد.



ويفتتح الإعلاميين سلسلة مبارياته بالبطولة بلقاء مع فريق البنك الأهلي، الوافد الجديد لمجموعة الصعيد، وذلك بملعب الإعلاميين، وإليكم جدول مباريات الفريق خلال الموسم الجديد.



1- الإعلاميين * البنك الأهلي

2- طهطا * الإعلاميين

3- الإعلاميين * شبان قنا

4- سوهاج * الإعلاميين

5- الإعلاميين * المنيا

6- بني سويف * الإعلاميين

7- الإعلاميين * بترول أسيوط

8- الألومنيوم * الإعلاميين

9- ديروط * الإعلاميين

10- الإعلاميين * الفيوم

11- تليفونات بني سويف* الإعلاميين



ويقود فريق الإعلاميين خلال الموسم الجديد جميل حملي بعدما قررت الإدارة تجديد الثقة فيه، بعد نجاحه مع الفريق فى الموسم الماضي وإنهاء البطولة فى المركز الثالث بـ43 نقطة، في أولى مشاركاته بالممتاز "ب" بعد انضمامه لمجموعة الصعيد.

