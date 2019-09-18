إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في انفجار داخل مدرسة بولاية ماريلاند الأمريكية

أفادت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية بأن انفجارًا وقع داخل مدرسة بولاية ماريلاند الأمريكية، وأسفر عن إصابة طفل واثنين من البالغين.



وأضحت الصحيفة أن الانفجار وقع في غرفة للمولدات الكهربائية بمدرسة ماكدونوه بولاية ماريلاند، وأن إصابت الجرحى غير خطيرة.



وأضافت الصحيفة أن سلطات الإطفاء انتقلت إلى المدرسة لمعاينة الأضرار الناجمة عن الانفجار.