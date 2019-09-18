برلمانى يكشف 6 ملفات.. حسن إدارتها يؤدى إلى خفض الدين العام

قال النائب محمد بدراوى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بمواصلة بذل الجهود اللازمة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، جاء نتيجة تصاعد الدين العام بصورة مستمرة خلال السنوات الماضية، وان الجهود المبذولة من قبل الحكومة فى هذا الشأن غير كافية.



وأضاف محمد بدراوى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، هناك 6 ملفات مهمة يجب العمل عليها، أولها وضع معايير اداء للهيئات الاقتصادية والخدمية لأنها تضم أهم القطاعات الحيوية مثل قناة السويس، وبناءا على هذه المعايير يتم صرف مكافآت هذه الهيئات بناء على جهود كل هيئة.



ثانيا، إعادة هيكلة ادارات شركات قطاع الأعمال العام فالأصول غير المستغلة التابعة لهذه الشركات تبلغ حوالى ألف مليار جنيه والعائد فقط حوالى 6 مليارات، ثالثا، ضرورة تغيير القانون الخاص بآلية إدراة ممتلكات وزارة الأوقاف المقدرة بحوالى 900 مليار جنيه.



وتابع: رابعا،ضرورة استغلال باقى الاراضى والاصول غير المستغلة فى الدولة، خامسا، ضرورة تخفيض البنك المركزى لمعدل الفوائد ،سادسا، حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة.



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية.



ووجه الرئيس بمواصلة بذل الجهود اللازمة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وتوفير بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.

