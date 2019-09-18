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أخبار العالم

نتنياهو يتحدى: إما أنا أو العرب

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:41 م
رئيس الوزراء الإسرائيلي
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رشا عبدالوهاب
في إعلان خاص بالكنيست، أصر بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، على أنه من سيشكل الحكومة المقبلة، وذلك على الرغم من أن النتائج شبه الرسمية أظهرت تقدم تحالف أزرق أبيض" أو "كاحول لافان" بمقعد واحد على حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

وأشار نتنياهو – 69 عاما- إلى أنه اجتمع مع قادة أحزاب اليمين والأحزاب الحريدية من شاس والاتحاد القومي والبيت اليهودي واليمين الجديد.

وأوضح: "لقد قررنا بالإجماع أننا سنواصل التفاوض من أجل تشكيل حكومة جديدة أنا من سيقودها".

وتابع أن "مفاوضات ائتلافنا سوف تتم عبر تمثيل مشترك، حيث سيتولى الوزير ياريف ليفين قيادة المتفاوضين من كل الأحزاب".

وأوضح نتنياهو: "الآن هناك احتمالان أمام تشكيل الحكومة، حكومة أقودها أنا، أو المخاطرة بتشكيل حكومة يقودها العرب، والآن، ومع تحديات أمنية واسعة تقف أمام إسرائيل، يجب تشكيل حكومة صهيونية مناهضة للعرب".

وشكر زعيم الليكود أعضاء الحزب بدون استثناء لدعمهم له ولليكود، بينما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن هناك توقعات بأنه سيتم الإطاحة بنتنياهو من أجل التحالف مع حزب "أزرق أبيض".

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